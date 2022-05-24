Калініна обіграла чемпіонку US Open на старті престижного турніру в Мадриді
Калініна після Roland Garros стане першою ракеткою України. Світоліна була на вершині 10 років
Українка успішно стартувала на Відкритому чемпіонаті Франції
21:42
Ангеліна Калініна / Фото - tennisua.org25-річна українська тенісистка Ангеліна Калініна після завершення Roland Garros стане першою ракеткою України.
Калініна забезпечила собі перше місце національного рейтингу виходом до другого раунду Відкритого чемпіонату Франції.
У матчі першого кола турніру українка на відмову суперниці вийшла в наступний раунд French Open.
В даний час Калініна має 1387 очок і займає 36-й рядок рейтингу WTA. Вихід в 1/32 фіналу Roland Garros дасть українці 130 очок. Її відставання від Еліни Світоліної, яка знаходиться в декретній відпустці – 67 очок.
Відзначимо, що Україна отримає нову першу ракетку національного рейтингу вперше з 2012 року.
Раніше українка Марта Костюк програла єгиптянці Маяр Шериф (3:6, 5:7) в першому раунді Roland Garros.
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