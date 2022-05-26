Калініна програла в першому колі парного Roland Garros

Українка і її партнерка поступилися в двох сетах

У першому колі Відкритого чемпіонату Франції в парному розряді українка ангеліна Калініна і швейцарка Белінда Бенчіч програли американці Еміні Бектас і британці Тарі Мур з рахунком 5:7, 5:7.



Матч тривав 94 хвилини, протягом яких українка і швейцарка подали два ейси і допустили п'ять подвійних помилок.

Також Калініна і Бенчіч реалізували чотири з п'яти брейків проти шести з дванадцяти у суперниць.

Нагадаємо, раніше Калініна програла у другому колі одиночного розряду Roland Garros.