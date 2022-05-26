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Калініна програла в першому колі парного Roland Garros
Українка і її партнерка поступилися в двох сетах
20:47
У першому колі Відкритого чемпіонату Франції в парному розряді українка ангеліна Калініна і швейцарка Белінда Бенчіч програли американці Еміні Бектас і британці Тарі Мур з рахунком 5:7, 5:7.
Матч тривав 94 хвилини, протягом яких українка і швейцарка подали два ейси і допустили п'ять подвійних помилок.
Також Калініна і Бенчіч реалізували чотири з п'яти брейків проти шести з дванадцяти у суперниць.
Нагадаємо, раніше Калініна програла у другому колі одиночного розряду Roland Garros.
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