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Калініна: «Щодня я задаю собі питання: «Коли я знову буду вдома?»

Поки варіанту повернутися на Батьківщину Ангеліна не бачить
Теніс
13:49
Калініна: «Щодня я задаю собі питання: «Коли я знову буду вдома?»
Фото: Getty Images

Ангеліна Калініна в бесіді з французькою пресою розповіла, що війна в Україні відображається на її самопочутті:

Я не могла перезарядитися і іноді почувалася погано через те, що перевантажувала свої м'язи. Ми змогли провести тиждень перед Roland Garros у Парижі, але все ж таки це не можна порівняти це з тим, коли ти проводиш час удома з сім'єю, в місці, де ти завжди живеш. Я ніколи не жила за кордоном, але знаю, що зараз у мене просто немає вибору. Зараз усім нелегко.

Щодня я задаю собі питання: «Коли я знову буду вдома?» Але зараз я не бачу для цього жодної нагоди.

Калініна розповіла, що рашисти обстріляли будинки її родичів.

Джерело: btu.org.ua Олег Шумейко-молодший
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Ангеліна Калініна війна

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