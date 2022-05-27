Калініна: «Будинок моїх батьків був трохи пошкоджений, будинок дядька – повністю зруйнований»
Калініна: «Щодня я задаю собі питання: «Коли я знову буду вдома?»
Поки варіанту повернутися на Батьківщину Ангеліна не бачить
13:49
Фото: Getty Images
Ангеліна Калініна в бесіді з французькою пресою розповіла, що війна в Україні відображається на її самопочутті:
Я не могла перезарядитися і іноді почувалася погано через те, що перевантажувала свої м'язи. Ми змогли провести тиждень перед Roland Garros у Парижі, але все ж таки це не можна порівняти це з тим, коли ти проводиш час удома з сім'єю, в місці, де ти завжди живеш. Я ніколи не жила за кордоном, але знаю, що зараз у мене просто немає вибору. Зараз усім нелегко.
Щодня я задаю собі питання: «Коли я знову буду вдома?» Але зараз я не бачу для цього жодної нагоди.
Калініна розповіла, що рашисти обстріляли будинки її родичів.