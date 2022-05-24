Халеп у впертій боротьбі вийшла до другого раунду Roland Garros

Екс-перша ракетка світу насилу переграла маловідому Настасью Шунк

Сімона Халеп / Фото - eurosport.co.uk

19-я ракетка світу, румунська тенісисткане без проблем переграла німкенюз рахунком 6:4, 1:6, 6:4 в стартовому раунді Roland Garros.За трохи менше 2 години матчу Симона оформила по п'ять ейсів і брейків, двічі помилившись при подачі. У свою чергу, 165-й номер рейтингу WTA жодного разу не подала навиліт, реалізувала чотири брейк-пойнта і допустила стільки ж подвійних помилок.Відзначимо, що це була перша офіційна зустріч тенісисток.Наступною суперницею Халеп на French Open стане китаянкаНагадаємо,