Халеп: «Психологічно вимкнулася. І матч швидко закінчився»
Халеп у впертій боротьбі вийшла до другого раунду Roland Garros
Екс-перша ракетка світу насилу переграла маловідому Настасью Шунк
22:51
Сімона Халеп / Фото - eurosport.co.uk19-я ракетка світу, румунська тенісистка Симона Халеп не без проблем переграла німкеню Настасью Шунк з рахунком 6:4, 1:6, 6:4 в стартовому раунді Roland Garros.
За трохи менше 2 години матчу Симона оформила по п'ять ейсів і брейків, двічі помилившись при подачі. У свою чергу, 165-й номер рейтингу WTA жодного разу не подала навиліт, реалізувала чотири брейк-пойнта і допустила стільки ж подвійних помилок.
Відзначимо, що це була перша офіційна зустріч тенісисток.
Наступною суперницею Халеп на French Open стане китаянка Чжен Цзінвен.
Нагадаємо, Ангеліна Калініна по завершенні Roland Garros стане першою ракеткою України.
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