Кіченок в парі з Олару програли в другому колі турніру в Страсбурзі

Українка і її партнерка поступилися в двох сетах

У другому колі парного розряду турніру в Страсбурзі українка Надія Кіченок і румунка Ралука Олару програли чешці Люції Градецкой та Сані Мірзі з Індії з рахунком 3:6, 6:7.



Матч тривав 104 хвилини, протягом яких Кіченок і Олару подали два ейса і зробили дев'ять подвійних помилок.

При цьому, українка і румунка реалізували 5 з 12 брейк-пойнтів проти 6 з 10 у суперниць.

Нагадаємо, раніше українкаЛеся Цуренко вийшла у фінал кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції.