Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Тема дняШевченко зустрівся з Зеленським задля дуже важливої мети
Зараз в ефірі
21:00
live
Інформаційний марафон
23:00
Тімберспорт. Чемпіонат світу. Прага

Кіченок в парі з Олару програли в другому колі турніру в Страсбурзі

Українка і її партнерка поступилися в двох сетах
Теніс WTA
21:45
Кіченок в парі з Олару програли в другому колі турніру в Страсбурзі

У другому колі парного розряду турніру в Страсбурзі українка Надія Кіченок і румунка Ралука Олару програли чешці Люції Градецкой та Сані Мірзі з Індії з рахунком 3:6, 6:7.

Матч тривав 104 хвилини, протягом яких Кіченок і Олару подали два ейса і зробили дев'ять подвійних помилок.

При цьому, українка і румунка реалізували 5 з 12 брейк-пойнтів проти 6 з 10 у суперниць.

Нагадаємо, раніше українкаЛеся Цуренко вийшла у фінал кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Надія Кіченок

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Мінус дві позиції. Збірна України опустилася у рейтингу після поразки від США
Мінус дві позиції. Збірна України опустилася у рейтингу після поразки від США
Теніс Кубок Біллі Джин Кінг
19 квітня 23:10

Новини: Теніс

Кіченок в парі з Олару програли в другому колі турніру в Страсбурзі
Кіченок в парі з Олару програли в другому колі турніру в Страсбурзі
WTA
21:45
Завацька зачехлила ракетку в кваліфікації Roland Garros
Завацька зачехлила ракетку в кваліфікації Roland Garros
Grand Slam
19:47
Цуренко вийшла в фінал кваліфікації Roland Garros
Цуренко вийшла в фінал кваліфікації Roland Garros
Grand Slam
19:30
Це точно не СРСР? Федерації отримали від Мінспорту інструкції щодо членства в ЄС
Це точно не СРСР? Федерації отримали від Мінспорту інструкції щодо членства в ЄС
18:58
Завацька підбила підсумки першого матчу кваліфікації Roland Garros
Завацька підбила підсумки першого матчу кваліфікації Roland Garros
Grand Slam
13:59
Марченко розгромив суперника на шляху до першого чвертьфіналу в сезоні
Марченко розгромив суперника на шляху до першого чвертьфіналу в сезоні
ATP
12:13
Костюк з перемоги стартувала в парному розряді турніру в Страсбурзі
Костюк з перемоги стартувала в парному розряді турніру в Страсбурзі
WTA
17 травня 22:40
Українка Байндль зачехлила ракетку на початку кваліфікації Roland Garros
Українка Байндль зачехлила ракетку на початку кваліфікації Roland Garros
Grand Slam
17 травня 21:45
Снігур не змогла пробитися до другого кола кваліфікації Roland Garros
Снігур не змогла пробитися до другого кола кваліфікації Roland Garros
Grand Slam
17 травня 20:30
Всі новини

Популярні новини

«Шкода, що так пізно». Український топ-спортсмен назвав «мудаком» померлого Кравчука
«Шкода, що так пізно». Український топ-спортсмен назвав «мудаком» померлого Кравчука
Карате
11 травня 09:58
11
Катерина Усик: «Люди, которые находятся на территории Мариуполя, думають, что и Киев, и всю Украину уже взяли»
Катерина Усик: «Люди, которые находятся на территории Мариуполя, думають, что и Киев, и всю Украину уже взяли»
Бокс Професійний бокс
12 травня 20:17
8
Вперше після Майка Тайсона. Усик став першим супертяжем в 21 столітті, який очолив P4P від The Ring
Вперше після Майка Тайсона. Усик став першим супертяжем в 21 столітті, який очолив P4P від The Ring
Бокс Професійний бокс
13 травня 09:05
1
Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео
Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео
Бокс Професійний бокс
15 травня 09:05
Дружина Усика підтримала Одесу відвертим фото
Дружина Усика підтримала Одесу відвертим фото
Бокс Професійний бокс
13 травня 12:23
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17 травня 19:44
Всі новини