Костюк: «Багато гравців незадоволені рішенням WTA щодо Wimbledon»

Гравці не отримають рейтингових очок за виступ на британському Шоломі

Жіноча тенісна асоціація (WTA) прийняла рішення не нараховувати гравцям рейтингові очки за виступ на третьому в сезоні турнірі серії Великого Шолома - Wimbledon. Все через об'єктивно справедливий недопуск росіян і білорусів до участі в британському мейджорі.

Напередодні на дану тему висловилася українська тенісистка Марта Костюк:

«Зараз багато гравців незадоволені цим рішенням, але не хочуть цього озвучувати. Хотілося б, щоб невдоволення озвучували більше, щоб було видно, що є якась критична маса, якої ми можемо що-небудь змінити. У нас індивідуальний вид спорту і всі звикли працювати поодинці. Але якщо з'явиться якась згуртованість у вирішенні будь-яких конкретних питань, то я думаю, що можна багато чого поліпшити, багато чого змінити. Але знову ж таки, тут потрібна колективна робота, але багато, в тому числі, як і я, зважують, що важливіше: добре грати або робити якісь реформи в Турі. Думаю, час все розставить на свої місця. Для себе я деякі рішення вже прийняла і рухаюся цим напрямком».

Раніше Костюк розкритикувала кращих тенісистів світу, за те, що в конфлікті Wimbledon проти ATP і WTA, ті прийняли сторону асоціацій.

Нагадаємо, в ці дні проходить Roland Garros, де Костюк побореться за право зіграти в чвертьфіналі.