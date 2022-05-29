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Костюк: «Багато гравців незадоволені рішенням WTA щодо Wimbledon»

Гравці не отримають рейтингових очок за виступ на британському Шоломі
Теніс Grand Slam
09:15
Костюк: «Багато гравців незадоволені рішенням WTA щодо Wimbledon»

Жіноча тенісна асоціація (WTA) прийняла рішення не нараховувати гравцям рейтингові очки за виступ на третьому в сезоні турнірі серії Великого Шолома - Wimbledon. Все через об'єктивно справедливий недопуск росіян і білорусів до участі в британському мейджорі.

Напередодні на дану тему висловилася українська тенісистка Марта Костюк:

«Зараз багато гравців незадоволені цим рішенням, але не хочуть цього озвучувати. Хотілося б, щоб невдоволення озвучували більше, щоб було видно, що є якась критична маса, якої ми можемо що-небудь змінити.

У нас індивідуальний вид спорту і всі звикли працювати поодинці. Але якщо з'явиться якась згуртованість у вирішенні будь-яких конкретних питань, то я думаю, що можна багато чого поліпшити, багато чого змінити. Але знову ж таки, тут потрібна колективна робота, але багато, в тому числі, як і я, зважують, що важливіше: добре грати або робити якісь реформи в Турі.

Думаю, час все розставить на свої місця. Для себе я деякі рішення вже прийняла і рухаюся цим напрямком».


Раніше Костюк розкритикувала кращих тенісистів світу, за те, що в конфлікті Wimbledon проти ATP і WTA, ті прийняли сторону асоціацій.

Нагадаємо, в ці дні проходить Roland Garros, де Костюк побореться за право зіграти в чвертьфіналі.

Джерело: https://btu.org.ua/ua/news/ukrainskiy-tennis/40201-marta-kostjuk-ja-prodovzhuju-trenuvatisja-shukati-svoju-gru-shukati-sebe.html Сергій Лук'яненко
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Теги

Березня Костюк Wimbledon

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