Костюк: «Якщо на Wimbledon не буде рейтингових очок, то призові стануть нижче більш ніж на 50%»
Костюк не змогла подолати стартовий раунд Roland Garros
Українка склала зброю перед єгиптянкою Шеріф
19:11
Марта Костюк / Фото - Twitter58-я ракетка світу, українська тенісистка Марта Костюк програла єгиптянці Маяр Шеріф з рахунком 3:6, 5:7 в першому раунді Roland Garros.
За 1 годину 39 хвилин матчу Костюк оформила один ейс, п'ять разів помилилася при подачі і реалізувала один брейк-пойнт. У свою чергу, 49-й номер рейтингу WTA Шериф тричі подала навиліт, допустила дві подвійні помилки і зробила чотири брейка.
Відзначимо, що це була перша офіційна зустріч тенісисток.
У наступному раунді Відкритого чемпіонату Франції Шериф зустрінеться зі словенкою Тамарою Зіданшек або американкою Клер Ліу.
Нагадаємо, до другого раунду Roland Garros вийшла співвітчизниця Костюк Ангеліна Калініна.
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