Костюк не змогла подолати стартовий раунд Roland Garros

Українка склала зброю перед єгиптянкою Шеріф

Марта Костюк / Фото - Twitter

58-я ракетка світу, українська тенісисткапрограла єгиптянціз рахунком 3:6, 5:7 в першому раунді Roland Garros.За 1 годину 39 хвилин матчу Костюк оформила один ейс, п'ять разів помилилася при подачі і реалізувала один брейк-пойнт. У свою чергу, 49-й номер рейтингу WTA Шериф тричі подала навиліт, допустила дві подвійні помилки і зробила чотири брейка.Відзначимо, що це була перша офіційна зустріч тенісисток.У наступному раунді Відкритого чемпіонату Франції Шериф зустрінеться зі словенкоюабо американкоюНагадаємо, до другого раунду Roland Garros вийшла співвітчизниця Костюк