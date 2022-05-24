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Костюк не змогла подолати стартовий раунд Roland Garros

Українка склала зброю перед єгиптянкою Шеріф
Теніс Grand Slam
19:11
Костюк не змогла подолати стартовий раунд Roland Garros
Марта Костюк / Фото - Twitter
58-я ракетка світу, українська тенісистка Марта Костюк програла єгиптянці Маяр Шеріф з рахунком 3:6, 5:7 в першому раунді Roland Garros.

За 1 годину 39 хвилин матчу Костюк оформила один ейс, п'ять разів помилилася при подачі і реалізувала один брейк-пойнт. У свою чергу, 49-й номер рейтингу WTA Шериф тричі подала навиліт, допустила дві подвійні помилки і зробила чотири брейка. 

Відзначимо, що це була перша офіційна зустріч тенісисток.

У наступному раунді Відкритого чемпіонату Франції Шериф зустрінеться зі словенкою Тамарою Зіданшек або американкою Клер Ліу.

Нагадаємо, до другого раунду Roland Garros вийшла співвітчизниця Костюк Ангеліна Калініна.

Володимир Кириченко
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Теги

Березня Костюк Roland Garros

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