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Костюк пробилася в чвертьфінал Roland Garros

Українка і Габріела Рузе виграли в парному розряді
Теніс Grand Slam
14:59
Костюк пробилася в чвертьфінал Roland Garros

У третьому колі парного розряду Roland Garros українська тенісистка Марта Костюк в парі з румункою Єленою Габріелою Рузе виграли у американки Кетрін Макнеллі і китаянки Чжан Шуай з рахунком 4:6, 6:3, 6:4.

Матч тривав 141 хвилину, протягом яких, пари не подавали ейсів. При цьому, у Костюк і Рузе було всього три подвійні помилки, тоді як у їх суперниць сім.

Також Костюк і Рузе реалізували 6 з 18 брейк-пойнтів проти 4 з 12 у суперниць.

Нагадаємо, раніше Костюк розповіла про невдоволення тенісисток через рішення WTA по Wimbledon.


Карен Агабекян
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Roland Garros Марта Костюк

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