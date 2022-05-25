Костюк не змогла подолати стартовий раунд Roland Garros
Костюк: «Як отримати підтримку від Тура, коли три найкращі гравці виступають за росію»
Джокович пропонував українцям грати в парах з росіянами
Фото: Getty Images
Третя ракетка України Марта Костюк не розуміє, як українці можуть домогтися прихильності ATP та WTA, якщо топові гравці підтримують іншу бік:
Погляньте, що сказав Рафа, що каже Новак. Як можна отримати підтримку від Тура, коли три найкращі гравці кажуть такі речі? Вікторія Азаренко входить до Ради гравців, приймає рішення за очками на Wimbledon, де вона навіть не бере участі і при цьому каже, що вона не має особистої зацікавленості у прийнятті рішень. Але навіть сам факт, що вона присутня на всіх конференц-дзвінках – це вже смішно.
Нагадаємо, що Костюк вилетіла з Roland Garros на старті турніру.
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