Калініна, Костюк і Ястремська дізналися суперниць на старті Roland Garros
Костюк: «Якщо на Wimbledon не буде рейтингових очок, то призові стануть нижче більш ніж на 50%»
Друга ракетка України не схвалила ідею колег по цеху
13:25
Марта Костюк / Фото - tennisworldusa.orgУкраїнська тенісистка Марта Костюк (WTA, 59) в Twitter відреагувала на ідею колег по цеху позбавити Wimbledon-2022 рейтингових очок через відсторонення росіян і білорусів.
«Привіт, гравці! А ви знаєте, що якщо на Wimbledon не буде рейтингових очок, то призові стануть нижче більш ніж на 50%, і він перетвориться на виставковий турнір?».
Раніше цю ідею схвалив президет WTA Стів Саймон.
Напередодні Костюк дізналася ім'я суперниці за першим раунду Roland Garros. Українка зіграє з єгиптянкою Майар Шериф (WTA, 50).
Коментарі 0