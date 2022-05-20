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Костюк: «Якщо на Wimbledon не буде рейтингових очок, то призові стануть нижче більш ніж на 50%»

Друга ракетка України не схвалила ідею колег по цеху
Теніс Grand Slam
13:25
Костюк: «Якщо на Wimbledon не буде рейтингових очок, то призові стануть нижче більш ніж на 50%»
Марта Костюк / Фото - tennisworldusa.org
Українська тенісистка Марта Костюк (WTA, 59) в Twitter відреагувала на ідею колег по цеху позбавити Wimbledon-2022 рейтингових очок через відсторонення росіян і білорусів.

«Привіт, гравці! А ви знаєте, що якщо на Wimbledon не буде рейтингових очок, то призові стануть нижче більш ніж на 50%, і він перетвориться на виставковий турнір?».


Раніше цю ідею схвалив президет WTA Стів Саймон.

Напередодні Костюк дізналася ім'я суперниці за першим раунду Roland Garros. Українка зіграє з єгиптянкою Майар Шериф (WTA, 50).
Володимир Кириченко
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Теги

Березня Костюк Wimbledon

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