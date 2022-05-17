Костюк порадувала фанатів красивим знімком
Костюк з перемоги стартувала в парному розряді турніру в Страсбурзі
Українка та її партнерка витратили на суперниць всього два сети й понад годину часу
У першому колі парного розряду турніру в Страсбурзі українка Марта Костюк і румунка Габріела Рузге виграли у Латіші Чжань з Тайваню і австралійки саманти Стосур з рахунком 6:2, 7:5.
Матч тривав 79 хвилин, протягом яких Косюк і Рузге зробили два ейси і допустили три подвійні помилки.
Також українка і румунка реалізували сім з десяти брейк-пойнтів проти чотирьох з шести у суперниць.
Нагадаємо, раніше Костюк програла в Страсбурзі в першому колі одиночного розряду.
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