Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
13:50
Бокс. Чемпіонат світу. Жінки. Фінал. Стамбул
13:40
Разом до перемоги! Вадим Гутцайт

Крейчікова не зможе захистити титул Roland Garros в парному розряді

Титулована чешка здала позитивний тест на коронавірус
Теніс Grand Slam
12:56
Крейчікова не зможе захистити титул Roland Garros в парному розряді
Барбора Крейчікова / Фото - tennishead.net
Друга ракетка світу, чеська тенісистка Барбора Крейчікова не зможе захистити титул Roland Garros, виграний в минулому році в парі з Катержиною Синяковою через позитивний тест на коронавірус. Про це Барбора повідомила в своєму Twitter

«Я дуже чекала змагань в парному розряді, але, на жаль, мій час тут на Roland Garros обірвалося».


«Вчора ввечері мені стало погано, а сьогодні вранці я прокинулася з лихоманкою. Я вирішила здати тест на коронавірус і він виявився позитивним. Мені дуже сумно, що я не зможу захистити свій титул в парному розряді тут. Але з іншого боку, я рада, що не отримала травм. Не можу дочекатися, щоб вилікуватися і повернутися до тренувань».


Відзначимо, що Крейчікова разом з Синяковою, перші сіяні турніру, повинні були провести матч першого кола проти Анни Калинської і Далми Галф.

Калинська і Галфі проведуть матч проти німецького дуету в особі Анни-Лєни Фрідзам і Тетяни Марії.

Нагадаємо, Крейчікова програла Діані Паррі в першому раунді одиночного турніру, де також взяла титул в 2021 році.

Раніше стало відомо, що Ангеліна Калініна по завершенні Roland Garros стане першою ракеткою України.
Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Барбора Крейчікова Roland Garros Катержина Синякова

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Плішкова сенсаційно програла 227-й ракетці світу в другому раунді Roland Garros
Плішкова сенсаційно програла 227-й ракетці світу в другому раунді Roland Garros
Теніс Grand Slam
13:51
Джокович без проблем подолав друге коло Roland Garros
Джокович без проблем подолав друге коло Roland Garros
Теніс Grand Slam
25 травня 21:30
Звєрєв вийшов в третє коло Roland Garros
Звєрєв вийшов в третє коло Roland Garros
Теніс Grand Slam
25 травня 20:30
Халеп у впертій боротьбі вийшла до другого раунду Roland Garros
Халеп у впертій боротьбі вийшла до другого раунду Roland Garros
Теніс Grand Slam
24 травня 22:51
Калініна після Roland Garros стане першою ракеткою України. Світоліна була на вершині 10 років
Калініна після Roland Garros стане першою ракеткою України. Світоліна була на вершині 10 років
Теніс Grand Slam
24 травня 21:42
37-річний Тсонга завершив кар'єру після вильоту на старті Roland Garros
37-річний Тсонга завершив кар'єру після вильоту на старті Roland Garros
Теніс Grand Slam
24 травня 21:12

Новини: Теніс

Плішкова сенсаційно програла 227-й ракетці світу в другому раунді Roland Garros
Плішкова сенсаційно програла 227-й ракетці світу в другому раунді Roland Garros
Grand Slam
13:51
Крейчікова не зможе захистити титул Roland Garros в парному розряді
Крейчікова не зможе захистити титул Roland Garros в парному розряді
Grand Slam
12:56
Долгополов: «Ми не продамо росії нашу землю і людей, вибачте»
Долгополов: «Ми не продамо росії нашу землю і людей, вибачте»
ATP
12:26
Джокович без проблем подолав друге коло Roland Garros
Джокович без проблем подолав друге коло Roland Garros
Grand Slam
25 травня 21:30
Звєрєв вийшов в третє коло Roland Garros
Звєрєв вийшов в третє коло Roland Garros
Grand Slam
25 травня 20:30
Енді Маррей: «Wimbledon ніколи не буде виставковим турніром»
Енді Маррей: «Wimbledon ніколи не буде виставковим турніром»
Grand Slam
25 травня 16:00
Уродженка рф через підтримку України у війні не може повернутися до росії
Уродженка рф через підтримку України у війні не може повернутися до росії
WTA
25 травня 12:35
Костюк: «Як отримати підтримку від Тура, коли три найкращі гравці виступають за росію»
Костюк: «Як отримати підтримку від Тура, коли три найкращі гравці виступають за росію»
WTA
25 травня 11:17
Циципас з неймовірним камбеком виграв стартовий матч Roland Garros
Циципас з неймовірним камбеком виграв стартовий матч Roland Garros
Grand Slam
25 травня 08:03
Всі новини

Популярні новини

Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Футбол Прімера
23 травня 19:25
Катерина Усик: «Власти Крыма горят. Они предатели. Понимают все»
Катерина Усик: «Власти Крыма горят. Они предатели. Понимают все»
Бокс Професійний бокс
20 травня 18:59
1
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Футбол Українська Прем'єр-ліга
24 травня 20:05
«Для чого з автоматом фотографувався?» Російський екс-чемпіон Bellator накинувся на Усика
«Для чого з автоматом фотографувався?» Російський екс-чемпіон Bellator накинувся на Усика
Бокс Професійний бокс
19 травня 21:05
5
Леоненко: «Потрібно проводити УПЛ в Україні. Чого, тоді, не на Місяці зробити?»
Леоненко: «Потрібно проводити УПЛ в Україні. Чого, тоді, не на Місяці зробити?»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
19 травня 20:24
«Складно, але не неможливо». Екс чемпіон – щодо реваншу Усик – Джошуа
«Складно, але не неможливо». Екс чемпіон – щодо реваншу Усик – Джошуа
Бокс Професійний бокс
23 травня 10:18
Всі новини