Крейчікова і Сінякова виграли Australian Open
Крейчікова не зможе захистити титул Roland Garros в парному розряді
Титулована чешка здала позитивний тест на коронавірус
12:56
Барбора Крейчікова / Фото - tennishead.netДруга ракетка світу, чеська тенісистка Барбора Крейчікова не зможе захистити титул Roland Garros, виграний в минулому році в парі з Катержиною Синяковою через позитивний тест на коронавірус. Про це Барбора повідомила в своєму Twitter.
«Я дуже чекала змагань в парному розряді, але, на жаль, мій час тут на Roland Garros обірвалося».
«Вчора ввечері мені стало погано, а сьогодні вранці я прокинулася з лихоманкою. Я вирішила здати тест на коронавірус і він виявився позитивним. Мені дуже сумно, що я не зможу захистити свій титул в парному розряді тут. Але з іншого боку, я рада, що не отримала травм. Не можу дочекатися, щоб вилікуватися і повернутися до тренувань».
Відзначимо, що Крейчікова разом з Синяковою, перші сіяні турніру, повинні були провести матч першого кола проти Анни Калинської і Далми Галф.
Калинська і Галфі проведуть матч проти німецького дуету в особі Анни-Лєни Фрідзам і Тетяни Марії.
Нагадаємо, Крейчікова програла Діані Паррі в першому раунді одиночного турніру, де також взяла титул в 2021 році.
Раніше стало відомо, що Ангеліна Калініна по завершенні Roland Garros стане першою ракеткою України.
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