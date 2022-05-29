Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
18:55
live
Волейбол. Золота Євроліга 2022. Чоловіки. Іспанія - Україна. Пряма трансляція
18:00
live
Важка атлетика. Чемпіонат Європи. Албанія. Жінки. 55кг. Пряма трансляція

Людмила Кіченок слідом за Костюк вийшла в чвертьфінал Roland Garros

Українка в парі з Остапенко вибила третіх сіяних змагань
Теніс Grand Slam
17:26
Людмила Кіченок слідом за Костюк вийшла в чвертьфінал Roland Garros
Фото: j48tennis.net

Людмила Кіченок та Олена Остапенко вийшли в чвертьфінал Roland Garros, обігравши третіх сіяних Габріелу Дамбровскі та Джуліану Олмос 6:4, 4:6, 7:5.

За майже дві з половиною години україно-латвійська пара зробила 1 ей, двічі помилилася при подачі та реалізувала 7 брейк-поінтів з одинадцяти. Канадо-мексиканський дует зробив 6 брейків та допустив дві «подвійні».

Нагадаємо, що в другий тиждень Roland Garros також пробилася Марта Костюк.


Олег Шумейко-молодший
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Людмила Кіченок Олена Остапенко

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Відразу дві українки можуть пробитися до чвертьфіналу Roland Garros
Відразу дві українки можуть пробитися до чвертьфіналу Roland Garros
Теніс Grand Slam
08:34
Чотири українки зіграють на Roland Garros в парному розряді
Чотири українки зіграють на Roland Garros в парному розряді
Теніс Grand Slam
22 травня 16:51
Людмила Кіченок в парі з Остапенко поступилася в півфіналі престижного турніру в Мадриді
Людмила Кіченок в парі з Остапенко поступилася в півфіналі престижного турніру в Мадриді
Теніс WTA
05 травня 20:56
Людмила Кіченок та Остапенко пробилися в півфінал турніру у Мадриді
Людмила Кіченок та Остапенко пробилися в півфінал турніру у Мадриді
Теніс WTA
04 травня 18:42

Новини: Теніс

Людмила Кіченок слідом за Костюк вийшла в чвертьфінал Roland Garros
Людмила Кіченок слідом за Костюк вийшла в чвертьфінал Roland Garros
Grand Slam
17:26
Костюк пробилася в чвертьфінал Roland Garros
Костюк пробилася в чвертьфінал Roland Garros
Grand Slam
14:59
Костюк: «Багато гравців незадоволені рішенням WTA щодо Wimbledon»
Костюк: «Багато гравців незадоволені рішенням WTA щодо Wimbledon»
Grand Slam
09:15
Відразу дві українки можуть пробитися до чвертьфіналу Roland Garros
Відразу дві українки можуть пробитися до чвертьфіналу Roland Garros
Grand Slam
08:34
Стефанос Циципас пройшов в 1 / 8 Roland Garros
Стефанос Циципас пройшов в 1 / 8 Roland Garros
Grand Slam
28 травня 19:40
19-річний Алькарас продовжує впевнений похід за дебютним титулом Roland Garros
19-річний Алькарас продовжує впевнений похід за дебютним титулом Roland Garros
Grand Slam
28 травня 08:53
Надаль – в гонитві за черговим титулом Roland Garros. Іспанець продовжує впевнено йти по сітці турніру
Надаль – в гонитві за черговим титулом Roland Garros. Іспанець продовжує впевнено йти по сітці турніру
Grand Slam
27 травня 19:50
Джокович без особливих проблем вийшов до 1/16 фіналу Roland Garros
Джокович без особливих проблем вийшов до 1/16 фіналу Roland Garros
Grand Slam
27 травня 18:49
Олімпійська чемпіонка-2020 програла Фернандес і залишилася за бортом Roland Garros
Олімпійська чемпіонка-2020 програла Фернандес і залишилася за бортом Roland Garros
Grand Slam
27 травня 17:50
Всі новини

Популярні новини

Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Футбол Прімера
23 травня 19:25
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
28 травня 08:59
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
Футбол Футбол в Європі
26 травня 16:40
1
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
00:35
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Футбол Українська Прем'єр-ліга
24 травня 20:05
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Гандбол
27 травня 20:44
Всі новини