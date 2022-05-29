Людмила Кіченок слідом за Костюк вийшла в чвертьфінал Roland Garros

Українка в парі з Остапенко вибила третіх сіяних змагань

Фото: j48tennis.net

Людмила Кіченок та Олена Остапенко вийшли в чвертьфінал Roland Garros, обігравши третіх сіяних Габріелу Дамбровскі та Джуліану Олмос 6:4, 4:6, 7:5.



За майже дві з половиною години україно-латвійська пара зробила 1 ей, двічі помилилася при подачі та реалізувала 7 брейк-поінтів з одинадцяти. Канадо-мексиканський дует зробив 6 брейків та допустив дві «подвійні».

Нагадаємо, що в другий тиждень Roland Garros також пробилася Марта Костюк.



