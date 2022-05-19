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Марченко програв у чвертьфіналі челленджеру в Казахстані

Українець поступився в двох сетах супернику з США
Теніс ATP
10:59
Марченко програв у чвертьфіналі челленджеру в Казахстані

У чвертьфіналі челленджера в Шимкенті (Казахстан) українець Ілля Марченко (ATP 252) програв американцеві Евану Чжу (ATP 463) з рахунком 3:6, 6:7.

Матч тривав 105 хвилин, протягом яких Марченко зробив один ейс проти двох у суперника. При цьому, у Іллі дев'ять подвійних помилок, тоді як у Чжу їх було дві.

Також Марченко реалізував три з трьох брейк-пойнтів проти чотирьох з восьми у опонента.

Нагадаємо, раніше Марченко розбив свого суперника у другому колі.

Карен Агабекян
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Ілля Марченко

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