Марченко розгромив суперника на шляху до першого чвертьфіналу в сезоні

Українець віддав Декампсу тільки 2 гейми

Друга ракетка України Ілля Марченко (ATP, 252) вийшов у чвертьфінал турніру серії Challenger у Казахстані, в двох сетах здолавши Габріеля Декампса (ATP, 384) 6:1, 6:1.



За 45 хвилин на корті українець виконав 6 ейсів, 1 разу помилився при подачі та реалізував 5 брейк-пойнтів з семи. Бразилець одного разу подав навиліт та допустив 7 «подвійних».

Нагадаємо, що інший представник України у Шимкенті Ерік Ваншельбойм поступився на старті змагань.