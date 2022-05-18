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Стронгмен. Командний чемпіонат України. Фінал

Марченко розгромив суперника на шляху до першого чвертьфіналу в сезоні

Українець віддав Декампсу тільки 2 гейми
Теніс ATP
12:13
Марченко розгромив суперника на шляху до першого чвертьфіналу в сезоні

Друга ракетка України Ілля Марченко (ATP, 252) вийшов у чвертьфінал турніру серії Challenger у Казахстані, в двох сетах здолавши Габріеля Декампса (ATP, 384) 6:1, 6:1.

За 45 хвилин на корті українець виконав 6 ейсів, 1 разу помилився при подачі та реалізував 5 брейк-пойнтів з семи. Бразилець одного разу подав навиліт та допустив 7 «подвійних».

Нагадаємо, що інший представник України у Шимкенті Ерік Ваншельбойм поступився на старті змагань.

Олег Шумейко-молодший
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Ілля Марченко

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