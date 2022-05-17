Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
матч-центр
Вчора 0
Зараз 0
Сьогодні 0
Завтра 0
Розгорнути Згорнути
немає важливих матчів
немає важливих матчів
немає важливих матчів
немає важливих матчів
Зараз в ефірі
14:05
Телемагазин
14:00
Стронгмен. Командний чемпіонат України. Кваліфікація

Марченко впевнено подолав стартовий раунд турніру в Шимкенті

Перша ракетка України розібрався з грузином Пурцеладзе у двох сетах
Теніс ATP
13:22
Марченко впевнено подолав стартовий раунд турніру в Шимкенті
Ілля Марченко / Фото - БТУ
Український тенісист Ілля Марченко (№252 ATP) без проблем пробився у другий раунд турніру в Шимкенті (Казахстан).

На старті челенджера Марченко впевнено переграв грузина Сабу Пурцеладзе (№712 ATP) з рахунком 6:4, 6:2.

Матч тривав 1 годину 14 хвилин. За цей час українець оформив один ейс, припустився однієї подвійної помилки та реалізував 4 з 8 брейкпойнтів.

У наступному колі Марченко зіграє з бразильцем Габріелем Декампом.

Нагадаємо, інший українець Ерік Ваншельбойм (№545 ATP) програв в першому раунді челенджера в Шимкенті (Казахстан).
Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Ілля Марченко

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Марченко програв у другому колі челенджеру в Казахстані
Марченко програв у другому колі челенджеру в Казахстані
Теніс ATP
11 травня 11:19
Алькарас після магії в Мадриді піднявся в топ-6, Сачко - кращий серед українців
Алькарас після магії в Мадриді піднявся в топ-6, Сачко - кращий серед українців
Теніс ATP
09 травня 18:39
Марченко впевнено вийшов до другого раунду челенджера в Казахстані
Марченко впевнено вийшов до другого раунду челенджера в Казахстані
Теніс ATP
09 травня 14:33
Марченко програв у першому колі турніру у Празі
Марченко програв у першому колі турніру у Празі
Теніс ATP
02 травня 16:46

Новини: Теніс

Марченко впевнено подолав стартовий раунд турніру в Шимкенті
Марченко впевнено подолав стартовий раунд турніру в Шимкенті
ATP
13:22
Ваншельбойм вилетів після першого раунду турніру в Шимкенті
Ваншельбойм вилетів після першого раунду турніру в Шимкенті
ATP
11:54
У Гвадалахарі з'явиться турнір WTA 1000
У Гвадалахарі з'явиться турнір WTA 1000
WTA
16 травня 22:58
В ATP зараховуватимуть очки за турніри в Англії, куди не пустять росіян
В ATP зараховуватимуть очки за турніри в Англії, куди не пустять росіян
ATP
16 травня 21:55
Костюк поступилася Плішковій в першому колі турніру в Страсбурзі
Костюк поступилася Плішковій в першому колі турніру в Страсбурзі
WTA
16 травня 18:58
﻿Цуренко стартувала з перемоги в кваліфікації Roland Garros
﻿Цуренко стартувала з перемоги в кваліфікації Roland Garros
Grand Slam
16 травня 18:43
Монфіс через пошкодження пропустить Roland Garros
Монфіс через пошкодження пропустить Roland Garros
ATP
16 травня 17:32
Український тенісист: «Медведєв, будучи другою ракеткою, може сказати, що він проти війни і путін вбиває українців»
Український тенісист: «Медведєв, будучи другою ракеткою, може сказати, що він проти війни і путін вбиває українців»
Grand Slam
16 травня 15:03
Світоліна вперше з 2014 вилетіла з топ-30, Жабер дебютує у топ-6
Світоліна вперше з 2014 вилетіла з топ-30, Жабер дебютує у топ-6
WTA
16 травня 12:43
Всі новини

Популярні новини

«Шкода, що так пізно». Український топ-спортсмен назвав «мудаком» померлого Кравчука
«Шкода, що так пізно». Український топ-спортсмен назвав «мудаком» померлого Кравчука
Карате
11 травня 09:58
7
Катерина Усик: «Люди, которые находятся на территории Мариуполя, думають, что и Киев, и всю Украину уже взяли»
Катерина Усик: «Люди, которые находятся на территории Мариуполя, думають, что и Киев, и всю Украину уже взяли»
Бокс Професійний бокс
12 травня 20:17
8
Вперше після Майка Тайсона. Усик став першим супертяжем в 21 столітті, який очолив P4P від The Ring
Вперше після Майка Тайсона. Усик став першим супертяжем в 21 столітті, який очолив P4P від The Ring
Бокс Професійний бокс
13 травня 09:05
1
Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео
Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео
Бокс Професійний бокс
15 травня 09:05
Дружина Усика підтримала Одесу відвертим фото
Дружина Усика підтримала Одесу відвертим фото
Бокс Професійний бокс
13 травня 12:23
Дружина Усика похвалилася фігурою в костюмі патріотичного забарвлення
Дружина Усика похвалилася фігурою в костюмі патріотичного забарвлення
Бокс Професійний бокс
10 травня 10:38
2
Всі новини