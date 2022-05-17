Марченко програв у другому колі челенджеру в Казахстані
Марченко впевнено подолав стартовий раунд турніру в Шимкенті
Перша ракетка України розібрався з грузином Пурцеладзе у двох сетах
Ілля Марченко / Фото - БТУУкраїнський тенісист Ілля Марченко (№252 ATP) без проблем пробився у другий раунд турніру в Шимкенті (Казахстан).
На старті челенджера Марченко впевнено переграв грузина Сабу Пурцеладзе (№712 ATP) з рахунком 6:4, 6:2.
Матч тривав 1 годину 14 хвилин. За цей час українець оформив один ейс, припустився однієї подвійної помилки та реалізував 4 з 8 брейкпойнтів.
У наступному колі Марченко зіграє з бразильцем Габріелем Декампом.
Нагадаємо, інший українець Ерік Ваншельбойм (№545 ATP) програв в першому раунді челенджера в Шимкенті (Казахстан).
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