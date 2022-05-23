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Надаль став рекордсменом за кількістю перемог на турнірах Grand Slam

Іспанець подолав перше коло Roland Garros
Теніс Grand Slam
21:15
Надаль став рекордсменом за кількістю перемог на турнірах Grand Slam

Легендарний іспанська тенісист Рафаель Надаль (ATP 5) в першому колі Roland Garros обіграв Джордана Томпсона (6:2, 6:2, 6:2) і став рекордсменом за кількістю виграних матчів на одному з турнірів Grand Slam.

Для Надаля ця перемога стала 106-ю на Roland Garros.

На другому місці за даним показником Роджер Федерер, у якого 105 перемог на Wimbledon.

Нагадаємо, Надаль зараз виступає, попри проблеми зі здоров'ям.

Карен Агабекян
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Рафаель Надаль Roland Garros

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