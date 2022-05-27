Надаль став рекордсменом за кількістю перемог на турнірах Grand Slam
Надаль – в гонитві за черговим титулом Roland Garros. Іспанець продовжує впевнено йти по сітці турніру
На цей раз Рафа засмутив нідерландця ван де Зандшульпа
19:50
Рафаель Надаль / Фото - ATPП'ята ракетка світу, легендарний іспанська тенісист Рафаель Надаль без проблем переграв нідерландця Ботика ван де Зандшульпа в третьому раунді Roland Garros – 6: 3, 6: 2, 6: 4.
За 2 години 12 хвилин матчу Надаль записав в свій актив два ейса (проти трьох у Ботика) і одну подвійну помилку (проти трьох у суперника). Також він конвертував шість брейк-пойнтів, ван де Зандшульп – два.
Відзначимо, що це була перша офіційна зустріч тенісистів.
У четвертому колі Відкритого чемпіонату Франції Надаль зустрінеться з канадцем Феліксом Оже-Альяссімом.
Раніше перша ракетка світу Новак Джокович з рахунком 6:3, 6:3, 6:2 обіграв словенця Альяжа Бедене в третьому раунді Roland Garros.
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