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Надія Кіченок припинила боротьбу в парному розряді на Roland Garros

Українка разом з румункою Олару не змогли подолати стартовий бар'єр
Теніс Grand Slam
16:26
Надія Кіченок припинила боротьбу в парному розряді на Roland Garros
Українська тенісистка Надія Кіченок завершила боротьбу в парному турнірі Roland Garros.

У першому раунді Кіченок в парі з румункою з Hалукой Олару з рахунком 7:6, 4:6, 7:6 програли швейцарському дуету в особі Вікторії Голубич і Жіль Тайхман.

У вирішальному сеті тенісистки програвали з рахунком 3:5, потім виграли три гейми поспіль, але не реалізували матчбол перед тай-брейком. Кіченок і Олару втретє разом зіграли на Відкритому чемпіонаті Франції. У минулому році вони дійшли до другого раунду.

Тепер Голубич і Тайхманн зустрінуться з Сюй Іфань і Ян Чжаосюань з Китаю, сіянними під 13-м номером.

Раніше українка Ангеліна Калініна не змогла обіграти американку Джесіку Пєгулу у другому раунді Roland Garros (6:1, 5:7, 6:4).
Володимир Кириченко
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Надія Кіченок Roland Garros

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