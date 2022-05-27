Бенчич несподівано програла Анісімовiй у другому колі Australian Open
Олімпійська чемпіонка-2020 програла Фернандес і залишилася за бортом Roland Garros
Титулованная швейцарка не змогла переграти Лейлу у вирішальному сеті<br>
17:50
Белінда Бенчіч / Фото - ski-nordique.net14-я ракетка світу, швейцарська тенісистка Белінда Бенчіч програла канадці Лейла Фернандес з рахунком 5:7, 6:3, 5:7 в третьому раунді Roland Garros.
Матч тривав трохи менше 3 -х годин. За цей час чемпіонка Токіо-2020 Бенчіч оформила три ейса, чотири рази помилилася при подачі і реалізувала шість брейк-пойнтів. У свою чергу, 18-й номер рейтингу WTA Фернандес чотири рази подала навиліт, допустила вісім подвійних помилок і зробила шість брейків.
Тепер рахунок в особистих зустрічах тенісисток став 2:0 на користь канадки.
У четвертому раунді Відкритого чемпіонату Франції Фернандес зустрінеться з американкою Амандою Анісімовой.
раніше полька Іга Швентек без проблем обіграла американку Елісон Ріск у другому раунді Roland Garros (6:0, 6:2).
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