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Перша сенсація Roland Garros – шоста ракетка світу програла на старті турніру

Жабер в трьох сетах поступилася Лінетт
Теніс Grand Slam
19:11
Перша сенсація Roland Garros – шоста ракетка світу програла на старті турніру
Фото: j48tennis.net

Шоста ракетка світу Онс Жабер завершила виступ на Roland Garros, програвши в першому колі Магді Лінетт (WTA, 56) 6:3, 6:7 (4), 5:7.

За дві з половиною години на корті представниця Тунісу зробила 10 ейсів, двічі помилилася при подачі та реалізувала 4 брейк-пойнти. Полька 1 раз подала навиліт, припустилася двох «подвійних» та виграла 3 гейми на подачі суперниці. Це був п’ятий матч тенісисток – Магда виграла вдруге.

Нагадаємо, що в парному розіграші турніру Лінетт стане суперницею Марти Костюк.

Олег Шумейко-молодший
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Онс Жабер

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