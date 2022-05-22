Перша сенсація Roland Garros – шоста ракетка світу програла на старті турніру

Жабер в трьох сетах поступилася Лінетт

Фото: j48tennis.net

Шоста ракетка світу Онс Жабер завершила виступ на Roland Garros, програвши в першому колі Магді Лінетт (WTA, 56) 6:3, 6:7 (4), 5:7.



За дві з половиною години на корті представниця Тунісу зробила 10 ейсів, двічі помилилася при подачі та реалізувала 4 брейк-пойнти. Полька 1 раз подала навиліт, припустилася двох «подвійних» та виграла 3 гейми на подачі суперниці. Це був п’ятий матч тенісисток – Магда виграла вдруге.

Нагадаємо, що в парному розіграші турніру Лінетт стане суперницею Марти Костюк.