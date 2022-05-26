Плішкова в непростому матчі на старті Roland Garros здобула перемогу над 141-ю ракеткою світу
Плішкова сенсаційно програла 227-й ракетці світу в другому раунді Roland Garros
Титулована чешка взяла у своєї суперниці лише 4 гейми
13:51
Кароліна Плішкова / Фото - celebmafia.comВосьма ракетка світу, чеська тенісистка Кароліна Плішкова у другому раунді Roland Garros несподівано програла 227-му номеру рейтингу WTA француженці Лолі Жанжан – 2:6, 2:6.
Матч тривав 1 годину 17 хвилин. Плішкова відзначилася двома ейсами при відсутності брейків, а також допустила п'ять подвійних помилок. У свою чергу Жанжан одного разу подала навиліт, реалізувала чотири брейк-пойнта і жодного разу не помилилася на подачі.
Відзначимо, що це була перша офіційна зустріч тенісисток.
Далі Жанжан битиметься з росіянкою Катериною Олександровою або румункою Іриною-Камелією Біжу.
Раніше стало відомо, що чеська тенісистка Барбора Крейчикова не зможе захистити титул Roland Garros в парному розряді.
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