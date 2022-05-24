Плішкова розкрила причини, за якими пропустить Australian Open
Плішкова в непростому матчі на старті Roland Garros здобула перемогу над 141-ю ракеткою світу
У наступному раунді Кароліна зіграє з господаркою турніру
17:14
Кароліна Плішкова / Фото - sportingnewsВосьма ракетка світу, чеська тенісистка Кароліна Плішкова не без проблем переграла француженку Тессу Андріаняфітрімо у другому раунді Roland Garros з рахунком 2:6, 6:3, 6:1.
За трохи більше 2 години матчу Плішкова виконала чотири ейса, шість разів помилилася при подачі і реалізувала шість брейк-пойнтів. У свою чергу, 141-й номер рейтинг WTA Андріаняфітрімо жодного разу не подала навиліт, допустила сім подвійних помилок і зробила п'ять брейків.
Відзначимо, що це була перша офіційна зустріч тенісистів.
У другому раунді French Open Плішкова зустрінеться з француженкою Лолі Жанжан.
Напередодні в першому колі Roland Garros українка Даяна Ястремська (WTA 82) програла американці Елісон Ризик (WTA 43) з рахунком 3:6, 3:6.
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