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THE FOOTBALL REVIEW

Плішкова в непростому матчі на старті Roland Garros здобула перемогу над 141-ю ракеткою світу

У наступному раунді Кароліна зіграє з господаркою турніру
Теніс Grand Slam
17:14
Плішкова в непростому матчі на старті Roland Garros здобула перемогу над 141-ю ракеткою світу
Кароліна Плішкова / Фото - sportingnews
Восьма ракетка світу, чеська тенісистка Кароліна Плішкова не без проблем переграла француженку Тессу Андріаняфітрімо у другому раунді Roland Garros з рахунком 2:6, 6:3, 6:1.

За трохи більше 2 години матчу Плішкова виконала чотири ейса, шість разів помилилася при подачі і реалізувала шість брейк-пойнтів. У свою чергу, 141-й номер рейтинг WTA Андріаняфітрімо жодного разу не подала навиліт, допустила сім подвійних помилок і зробила п'ять брейків. 

Відзначимо, що це була перша офіційна зустріч тенісистів.

У другому раунді French Open Плішкова зустрінеться з француженкою Лолі Жанжан.

Напередодні в першому колі Roland Garros українка Даяна Ястремська (WTA 82) програла американці Елісон Ризик (WTA 43) з рахунком 3:6, 3:6.
Володимир Кириченко
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Кароліна Плішкова Roland Garros

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