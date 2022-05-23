Сачко виграв перший матч в кваліфікації турніру в Женеві
Сачко програв в першому колі челленджера в Італії
Українець поступився опоненту в двох сетах
У першому колі челленджера в Віченці (Італія) українець Віталій Сачко (ATP 240) програв аргентинцеві Ренцо Оліво (ATP 174) з рахунком 3:6, 6:7.
Матч тривав 106 хвилин, протягом яких українець не подавав ейсів і допустив шість подвійних помилок.
Також Сачко реалізував п'ять з семи брейк-пойнтів проти семи з шістнадцяти у суперника.
Зазначимо, Сачко вже зустрічався з Оліво в 2020-му році і тоді українець поступився в трьох сетах.
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