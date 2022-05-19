Сергій Стаховський: «Багато разів наводив зброю на людей, але ні в кого не стріляв – це вже було класно»

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Екс-перша ракетка України Сергій Стаховський в інтерв’ю XSPORT в рамках програми «Разом до перемоги!» розповів, чим займався в теробороні:



Мені дуже пощастило, що нас приєднали до частини, де були колишні і теперішні професійні військові. Вони знають, що робити зі зброєю. Тобто я міг навчатися у них.

І, головне, мені було не страшно, що хтось не вміє поводитися зі зброєю і зі мною може щось трапитися. Швидше, навпаки, вони трохи нервували через мене.

Не можу сказати, що я опинявся в якихось критичних ситуаціях. Крім прильотів, коли ми були під Харковом і під Ізюмом.

Чи наводив я зброю на людину? Так. І багато разів. Ці ситуації були. В перші два тижні вони були постійно. На блок-постах потрібно було постійно перевіряти документи, машини. Тобто тоді це було нормально. Зараз ми розуміємо, що це було не дуже нормально, однак в той час це був мінімум. Ми ні в кого не стріляли – це вже було класно.

Так що функції були достатньо прості – патрулювання і чергування на блок-постах. Організація в нашій частині реально була класною. Мені дійсно пощастило. З харчуванням, з усіми складовими було гаразд.