Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
18:00
live
Бокс. Чемпіонат світу. Жінки. Фінал. Стамбул. Пряма трансляція
19:35
Стронгмен. Етап командного чемпіонату України . Трускавець

Сергій Стаховський: «Після початку війни здивував Ломаченко»

Українець пишається співвітчизниками, які допомагають рідній країні у складний час
Теніс ATP
18:13
Сергій Стаховський: «Після початку війни здивував Ломаченко»

Колишня перша ракетка України Сергій Стаховський в інтерв’ю XSPORT в рамках програми «Разом до перемоги!» розказав, хто з українських спортсменів здивував його під час війни з росією:

Здивував мене Сашко Долгополов, який повернувся через тиждень після початку війни. Здивував мене, чесно кажучи, Ломаченко. Хоч я і не знаю в якому він статусі і де він, але те, що він був в Україні – це вже величезний для мене подвиг.

Насправді, дуже багато спортсменів. Всі спортсмени, які були в олімпійській системі і перебували на контракті у Нацгвардії чи МВС, вони всі пішли відразу в призивні. Зі Стасом Горуною ми зустрічалися, коли він ніс варту у Львові.

Буде нечесно перераховувати імена. Тому що всі вони заслуговують на повагу. Всі вони залишилися, всі вони взяли до рук зброю і були готові, в разі чого, її використати. І це вже заслуговує на повагу. Бо я точно знаю достатньо людей, які хизувалися своєю проукраїнською позицією, своєю підготовкою, але в момент, коли це все настало, то вони були одними з перших на кордоні, щоб виїхати.

Я їх не засуджую, тому що в кожного різна психіка, кожен може знайти свої аргументи, чому він виїхав: дружина, родина, хвора мама. Це вже третє-десяте. Кожен зробив свій вибір. Але це буде неправильно, якщо ми будемо засуджувати тих людей, які виїхали. Тому що кожному страшно. Це не є рішенням колективним, кожен має вирішити для себе готовий він до цього чи ні. От і все.

Повний текст інтерв’ю Сергія Стаховського.

Олег Шумейко-молодший
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Сергій Стаховський війна

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

«Доброго вечора, ми з України!». Нове патріотичне фото Усика
«Доброго вечора, ми з України!». Нове патріотичне фото Усика
Бокс Аматорський бокс
16:31
Сергій Стаховський: «Я сподівався, що в росії є якісь агенти розвідки, які відслідковують готовність українців. Мабуть, в рф нічого нормально не працює»
Ексклюзив Сергій Стаховський: «Я сподівався, що в росії є якісь агенти розвідки, які відслідковують готовність українців. Мабуть, в рф нічого нормально не працює»
Теніс ATP
15:54
Терлюга: «Українці хочуть зберегти свою свободу та побудувати майбутнє без путіна та російських законів»
Терлюга: «Українці хочуть зберегти свою свободу та побудувати майбутнє без путіна та російських законів»
Карате
15:31
Сергій Стаховський: «Немає в росії адекватних людей, які готові за свою позицію щось зробити. Вони або вбиті, або сидять»
Ексклюзив
Сергій Стаховський: «Немає в росії адекватних людей, які готові за свою позицію щось зробити. Вони або вбиті, або сидять»
Теніс ATP
13:57
1
Свекруха Олени Костевич померла через рашистів
Ексклюзив
Свекруха Олени Костевич померла через рашистів
Стрільба кульова
18 травня 15:04
Олена Костевич: «Коли не було зв’язку з рідними, по фото в новинах дивилася, куда впала бомба»
Ексклюзив
Олена Костевич: «Коли не було зв’язку з рідними, по фото в новинах дивилася, куда впала бомба»
Стрільба кульова
18 травня 14:37

Новини: Теніс

Сергій Стаховський: «Після початку війни здивував Ломаченко»
Сергій Стаховський: «Після початку війни здивував Ломаченко»
ATP
18:13
Цуренко прокоментувала вихід в фінал кваліфікації Roland Garros
Цуренко прокоментувала вихід в фінал кваліфікації Roland Garros
Grand Slam
16:57
Сергій Стаховський: «Я сподівався, що в росії є якісь агенти розвідки, які відслідковують готовність українців. Мабуть, в рф нічого нормально не працює»
Ексклюзив Сергій Стаховський: «Я сподівався, що в росії є якісь агенти розвідки, які відслідковують готовність українців. Мабуть, в рф нічого нормально не працює»
ATP
15:54
Сергій Стаховський: «Немає в росії адекватних людей, які готові за свою позицію щось зробити. Вони або вбиті, або сидять»
Ексклюзив
Сергій Стаховський: «Немає в росії адекватних людей, які готові за свою позицію щось зробити. Вони або вбиті, або сидять»
ATP
13:57
Ястремська: «Якщо російські тенісисти глухі до страждань українського народу, то повинні за це заплатити»
Ястремська: «Якщо російські тенісисти глухі до страждань українського народу, то повинні за це заплатити»
WTA
11:24
Марченко програв у чвертьфіналі челленджеру в Казахстані
Марченко програв у чвертьфіналі челленджеру в Казахстані
ATP
10:59
Кіченок в парі з Олару програли в другому колі турніру в Страсбурзі
Кіченок в парі з Олару програли в другому колі турніру в Страсбурзі
WTA
18 травня 21:45
Завацька зачехлила ракетку в кваліфікації Roland Garros
Завацька зачехлила ракетку в кваліфікації Roland Garros
Grand Slam
18 травня 19:47
Цуренко вийшла в фінал кваліфікації Roland Garros
Цуренко вийшла в фінал кваліфікації Roland Garros
Grand Slam
18 травня 19:30
Всі новини

Популярні новини

Катерина Усик: «Люди, которые находятся на территории Мариуполя, думають, что и Киев, и всю Украину уже взяли»
Катерина Усик: «Люди, которые находятся на территории Мариуполя, думають, что и Киев, и всю Украину уже взяли»
Бокс Професійний бокс
12 травня 20:17
8
Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Футбол Футбол в Європі
18 травня 19:59
Вперше після Майка Тайсона. Усик став першим супертяжем в 21 столітті, який очолив P4P від The Ring
Вперше після Майка Тайсона. Усик став першим супертяжем в 21 столітті, який очолив P4P від The Ring
Бокс Професійний бокс
13 травня 09:05
2
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17 травня 19:44
Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео
Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео
Бокс Професійний бокс
15 травня 09:05
Дружина Усика підтримала Одесу відвертим фото
Дружина Усика підтримала Одесу відвертим фото
Бокс Професійний бокс
13 травня 12:23
Всі новини