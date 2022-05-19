Сергій Стаховський: «Я сподівався, що в росії є якісь агенти розвідки, які відслідковують готовність українців. Мабуть, в рф нічого нормально не працює»

Українець розповів, що у нього не було ніяких коливань щодо запису до ТрО

Екс-перша ракетка України Сергій Стаховський в інтерв’ю XSPORT в рамках програми «Рахом до перемоги!» розповів, що ще за 12 днів до початку повномасштабного вторгнення рашистів записався в територіальну оборону:

Я для себе розумів це відразу. Насправді, заяву про вступ в тероборону написав ще 12 лютого. Не те, щоб я щось знав – я нічого не знав. Просто вважав, що це нормально. Я сподівався, що в росії є якісь агенти розвідки, які це все відслідковують, і чим більше українців запишеться в тероборону, тим меншим буде ризик нападу, оскільки вони розуміли б, що багато людей готові.

Десь я прорахувався в системі координат росії. Оскільки в них, мабуть, нічого нормально не працює. І система розвідки також.

Тому для мене це не було питання піду я чи ні. Питання полягало лише в тому, щоб забезпечити сім’ю безпекою.

В перші дні ми були в Дубаї. І я не розумів, наскільки далеко це все піде, наскільки швидко чи нешвидко, чи зможуть наші ЗСУ витримати натиск чи ні… Я не знав всю цю стратегію, яку росіяни будували. Думаю, ніхто не знає.

Хотіли вони взяти Україну чи мали намір йти і на Європу? Тут же багато складових. Ми живемо в Будапешті і, насправді, це 300 кілометрів від кордону з Україною – не так далеко. Якби умовно вони пройшли Україну і почали заходити в Європу, то там також було б не дуже безпечно.

Для мене так точно. Оскільки з моїми усіма заявами за останні 8 років війни з росією я був би першим…

Це були питання, які я намагався вирішити для себе в перші 24 години. Я, насправді, думав залишити дружину і дітей в Дубаї. Але потім побачив, що ЗСУ, Нацгвардія, прикордонники дають відсіч, до того ж хорошу відсіч, що ті не йдуть так швидко, як вони планували.

Так, велика кількість захоплених територій, але вони не пройшли за Київ, вони не пройшли за Харків. Найбільша проблема була, що вони підійнялися з Криму. Але я був записаний в тероборону Києва.

Тому для мене не було питанням чи піду я. Просто потрібно було, щоб сім’я перебувала у безпеці.

Повний текст інтерв’ю Сергія Стаховського.