Шаповалов: «Важко спостерігати за Надалем, коли він грає через біль»
Шаповалов несподівано поступився на старті Roland Garros
Топовий канадець в трьох сетах програв Хольгеру Руне
15:21
Денис Шаповалов / Фото - ATP15-я ракетка світу, канадський тенісист Денис Шаповалов програв данц. Хольгеру Руне в матчі першого раунду Roland Garros – 3:6, 1:6, 6:7 (4).
За трохи більше 2 години матчу Шаповалов по шість разів подав навиліт і помилився при подачі, а також використовував один шанс на брейк. У свою чергу, 40-й номер АТР Руне не зробив жодного ейса і не допустив подвійних помилок, реалізувавши п'ять брейк-пойнтів.
Відзначимо, що це була перша офіційна зустріч тенісистів.
У наступному раунді турніру Руне зустрінеться з іспанцем Педро Мартінесом або швейцарцем Генрі Лааксоненом.
Нагадаємо, іспанець Рафаель Надаль став рекордсменом за кількістю виграних матчів на одному з турнірів Grand Slam.
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