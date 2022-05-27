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Шварцман впевнено обіграв Дімітрова в третьому раунді Rolnd Garros

Аргентинець не віддав своєму супернику жодного сету
Теніс Grand Slam
15:19
Шварцман впевнено обіграв Дімітрова в третьому раунді Rolnd Garros
Дієго Шварцман / Фото - АТР
16-я ракетка світу, аргентинець Дієго Шварцман, без проблем обіграв болгарина Грігора Дімітрова з рахунком 6:3, 6:1, 6:2 в третьому раунді Roland Garros.

Матч тривав 2 години 17 хвилин. За цей час Шварцман жодного разу не подав навиліт, допустив чотири подвійні помилки і зробив вісім брейків. У свою чергу, 21-й номер рейтингу АТР Дімітров виконав чотири ейса, тричі помилився при подачі і реалізував два брейк-пойнта. 

Тепер рахунок в особистих зустрічах тенісистів став 3:2 на користь болгарина, який не програвав своєму візаві з 2016 року.

У четвертому раунді French Open Шварцман битиметься з сербом Новаком Джоковичем або словенцем Альяжем Бедені.

Раніше українська тенісистка Ангеліна Калініна не змогла обіграти американку Джесіку Пєгулу у другому раунді Roland Garros (6:1, 5:7, 6:4).
Володимир Кириченко
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Дієго Шварцман Григор Димитров Roland Garros

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