Цуренко: «Чи бачила я, що Швьонтек грала з синьо-жовтою стрічкою? Так, я дуже ціную цю підтримку»
Швьонтек: «Я продовжую стежити за ситуацією в Україні і підтримувати український народ»
Лідер світового рейтингу WTA виходить на корт з символікою братської країни<br> <br>
16:57
Ига Швьонтек / Фото - tennisworldusa.orgПерша ракетка світу, польська тенісистка Іга Швьонтек висловилася з приводу своєї підтримки Україні у зв'язку з російською агресією.
Цитує Швентек BBC.
«Я продовжую стежити за ситуацією в Україні. І продовжую носити стрічку українських квітів на своїй кепці, щоб висловити підтримку. Мені здається, це хороший спосіб нагадати людям, що проблема ще не вирішена. Українці ще багато років будуть розбиратися з наслідками, тому я продовжую їх підтримувати».
«Я як і раніше намагаюся знайти правильний баланс, тому що мій голос добре чути, коли я добре роблю свою роботу і перемагаю. Я розумію, що поки далека від розуміння всього, що відбувається в світі. Мені всього 20, і я тільки вчуся. Я читаю книги і намагаюся навчитися більше говорити на різні теми».
Нагадаємо, Швьонтек в першому раунді Roland Garros впевнено переграла українку Лесю Цуренко (6:2, 6:0).
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