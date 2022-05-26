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Швьонтек: «Я продовжую стежити за ситуацією в Україні і підтримувати український народ»

Лідер світового рейтингу WTA виходить на корт з символікою братської країни<br> <br>
Теніс Grand Slam
16:57
Швьонтек: «Я продовжую стежити за ситуацією в Україні і підтримувати український народ»
Ига Швьонтек / Фото - tennisworldusa.org
Перша ракетка світу, польська тенісистка Іга Швьонтек висловилася з приводу своєї підтримки Україні у зв'язку з російською агресією. 

Цитує Швентек BBC.

«Я продовжую стежити за ситуацією в Україні. І продовжую носити стрічку українських квітів на своїй кепці, щоб висловити підтримку. Мені здається, це хороший спосіб нагадати людям, що проблема ще не вирішена. Українці ще багато років будуть розбиратися з наслідками, тому я продовжую їх підтримувати».


«Я як і раніше намагаюся знайти правильний баланс, тому що мій голос добре чути, коли я добре роблю свою роботу і перемагаю. Я розумію, що поки далека від розуміння всього, що відбувається в світі. Мені всього 20, і я тільки вчуся. Я читаю книги і намагаюся навчитися більше говорити на різні теми».


Нагадаємо, Швьонтек в першому раунді Roland Garros впевнено переграла українку Лесю Цуренко (6:2, 6:0).
Володимир Кириченко
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Іга Швентек Roland Garros

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