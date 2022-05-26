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Світовий бокс. Тижневик

Швьонтек знищила Ріск у 2-му раунді Roland Garros, продовживши серію до 30 перемог поспіль

Перша ракетка світу віддала своїй суперниці лише 2 гейми<br> <br> <br>
Теніс Grand Slam
18:50
Швьонтек знищила Ріск у 2-му раунді Roland Garros, продовживши серію до 30 перемог поспіль
Іга Швьонтек / Фото - tennisworldusa.org
Перший номер рейтингу WTA полька Іга Швентек без проблем обіграла американку Елісон Ріск у другому раунді Roland Garros з рахунком 6:0, 6:2.

Тенісистки провели на корті 1 годину 2 хвилини. Швьонтек по разу виконала ейс і подвійну помилку, реалізувавши п'ять брейк-пойнтів. У свою чергу, 43-тя ракетка світу Ріск по два рази подала навиліт і помилилася на другий подачі, що не записавши в актив жодного брейка. 

Рахунок в особистих зустрічах тенісисток став 3:0 на користь 20-річної Швьонтек.

Відзначимо, що Швьонтек не програє вже 30 матчів поспіль.

У третьому колі Відкритого чемпіонату Франції Іга зустрінеться з чорногоркою Данкою Ковініч.

Напередодні Швьонтек висловилася з приводу своєї підтримки Україні в зв'язку з російською агресією. 
Володимир Кириченко
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Теги

Іга Швентек Елісон Ризик Roland Garros

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