Швьонтек: «Я продовжую стежити за ситуацією в Україні і підтримувати український народ»
Швьонтек знищила Ріск у 2-му раунді Roland Garros, продовживши серію до 30 перемог поспіль
Перша ракетка світу віддала своїй суперниці лише 2 гейми<br> <br> <br>
18:50
Іга Швьонтек / Фото - tennisworldusa.orgПерший номер рейтингу WTA полька Іга Швентек без проблем обіграла американку Елісон Ріск у другому раунді Roland Garros з рахунком 6:0, 6:2.
Тенісистки провели на корті 1 годину 2 хвилини. Швьонтек по разу виконала ейс і подвійну помилку, реалізувавши п'ять брейк-пойнтів. У свою чергу, 43-тя ракетка світу Ріск по два рази подала навиліт і помилилася на другий подачі, що не записавши в актив жодного брейка.
Рахунок в особистих зустрічах тенісисток став 3:0 на користь 20-річної Швьонтек.
Відзначимо, що Швьонтек не програє вже 30 матчів поспіль.
У третьому колі Відкритого чемпіонату Франції Іга зустрінеться з чорногоркою Данкою Ковініч.
Напередодні Швьонтек висловилася з приводу своєї підтримки Україні в зв'язку з російською агресією.
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