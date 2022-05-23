Сьогодні перші українки зіграють в основній сітці Roland Garros

Цуренко поміряється силами з Швьонтек, а Ястремська зустрінеться з Ріск

Леся Цуренко / Фото: j48tennis.net

Сьогодні, 23 травня, перші українки вийдуть на корти в Парижі на Roland Garros.



Леся Цуренко на центральному корті першим заходом зіграє з першою ракеткою світу Ігою Швьонтек. Початок – приблизно о 13:00. Відзначимо, що на минулому Major Цуренко також натрапила на лідера рейтинг-листа і забрала у Ешлі Барті тільки один гейм.

Даяна Ястремська зустрінеться з Елісон Ріск на дванадцятому корті другим заходом. Початок – не раніше 13:30. Не так давно тенісистки зустрічалися на харді в рамках Кубку Біллі Джин Кінг, де перемогу святкувала американка.

Нагадаємо, що 22 травня шоста ракетка світу поступилася на старті турніру.