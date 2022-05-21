Стаховський: «Наполягаємо, щоб росіян і білорусів відсторонили і від US Open. Робота йде»

Відомий український тенісист Сергій Стаховський в етері проєкту XSPORТ «Разом до перемоги!» заявив, що наші тенісисти домагаються відсторонення російських і білоруських гравців і від US Open:

Ви з іншими нашими тенісистами виступали з заявою до ATP і WTA. Яка робота зараз ведеться для того, щоб добитися відсторонення росіян, і чи є у нас конкретні аргументи для цього?

Ми мали розмову з усіма керівними організаціями в тенісі. Це були чотири турніри Grand Slam, президенти ITF, ATP і WTA. Ми їм пояснили свою позицію з приводу того, що є неприпустимим аби росіяни виступали, є неприпустимим що вони не мають чіткої позиції з приводу того, що коїться в Україні, як це сталося і хто є винуватим.

Нещодавно я читав інтерв’ю Мєдвєдєва, де він розказував, що якщо ста людям показати тенісні м’ячі, то деякі з них скажуть, що вони зелені, а не жовті. Тобто він хоче сказати, що ніхто насправді не знає, яка правда про війну в Україні. Таке враження. Дивно це звучить. Мені б не дуже хотілося вірити, що він дійсно так думає.

Ми намагалися показати їм, що українські тенісисти не мають змоги повернутися додому, що український теніс отримав руйнівного удару, діти не можуть займатися, ми втрачаємо покоління спортсменів, не лише в тенісі. Тобто всі умови fair play порушені, це є нечесним. Емоційний стан гравців українських дуже важкий, у багатьох з них залишилися батьки, родичі в Україні, дехто був під бомбардуванням, дехто виїхав і живе незрозуміло де, незрозуміло в яких умовах. Це все дуже складно. Тоді як в росіян все класно, у них немає жодних проблем.

І, з нашої точки зору, якщо тенісисти і тенісистки не висловлюють своєї позиції, свого ставлення до вторгнення, до вбивств, тортур, то вони є аморальними людьми і не мають права грати в теніс і нести собою що завгодно, що є позитивним іміджом для росії. Це була наша позиція.

Ми підтримали рішення Wimbledon щодо відсторонення росіян. Ми наполягаємо, щоб їх відсторонили і від US Open. Ми на це дуже сильно надіємося. Робота йде. Якими будуть її підсумки ми, на жаль не знаємо. Тому що важелів політичних у нас недостатньо. Класно у нас грають лише дівчата, чоловіки дуже слабко.

Всі нас розуміють, президент АТР довго зі мною переписувався, розповідав, що він все розуміє, що йому неймовірно складно, що те, що коїться в Україні, це жах. Але при цьому вони намагаються утримати росіян, кажуть, що вони не відповідальні, що вони бояться, що з їх близькими щось зроблять в росії, що будуть якісь репресії.

Чесно, в це дуже складно повірити. Пройшло вже більше 80 днів, майже три місяці. За цей час можна було вивезти цілі міста своїх близьких за кордон. Фінансова спроможність у них гравців є.

Найганебніший факт був в тому, що один з гравців, який грає на рівні ITF, на фьючерсах, він є безпосередньо військовим, він представляє ЦСКА, клуб армії. У нього є фото у військовій формі. Важко повірити, що такі речі проходять повз керівні органи і вони цього не бачать».