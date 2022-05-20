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Стаховський: «Наступні 40 років, поки це покоління в росії не вигине, у нас не буде спокою на кордоні»

Тенісист засуджує кожного з країни-агресора і вимагає колективної відповідальності
Теніс ATP
21:34
Стаховський: «Наступні 40 років, поки це покоління в росії не вигине, у нас не буде спокою на кордоні»

Відомий український тенісист Сергій Стаховський став гостем етеру проєкту XSPORT «Разом до перемоги!» і розповів які у нього відчуття після того, як він побачив наслідки вторгнення російської армії:

Ви побували вже і в Бучі, і в Ірпіні, під Харковом. Які наслідки діяльності орків ви бачили, що справило найжахливіше враження?

– Все, якщо чесно. Найбільше, напевно, Ірпінь і Буча. Тому що це міста, де я був дуже часто.

Руйнування, вбивства, тіла – це не зітреться з моєї пам’яті, думаю, ніколи. Але так само коли ти приїжджаєш до Харкова і бачиш ці руйнування. Насправді, далеко не треба їздити. Якщо по житомирській трасі виїжджати з Києва, то все ще дуже гарно видно.

Це виглядає, як апокаліпсис. Тому у мене немає жодних вагань з приводу того, що собою представляє росія, що собою, на жаль, представляють росіяни, здебільшого. Тут не може бути ні в кого ілюзій.

Якщо ми 8 років намагалися повірити, що в росії дуже багато адекватних людей, які не дозволять жодної війни, які намагаються навпаки все це владнати, то про це треба забути. Немає в росії адекватних людей, які готові за свою позицію щось зробити. Вони або вбиті, або сидять. А решта не готова на жодні кроки. Тому, насправді, ми сам на сам з росіянами.

Це може звучати брутально, але я засуджую кожного з них. Це буде колективна відповідальність. І все одно де вони живуть. Якщо вони живуть в іншій країні і у них інший паспорт – гаразд. Тільки не треба вписуватися за росію і жалітися на те, що росіян зараз погано сприймають. Росіян інакше сприймати й не можуть через те, що вони роблять.

Думаю, достатньо є інформації в інтернеті, СБУ багато записів перехоплень викладало, де росіяни кажуть, що все правильно, що треба українців вбивати. Це, на жаль, і є суттю росії. Нам потрібно розуміти, що наступні 40 років, поки там це покоління не вигине, поки не народиться нове, яке, можливо, хотітиме примирення і нормального життя, а ми не знаємо, чи воно буде цього хотіти, то у нас не буде спокою на кордоні.

Текст повного інтерв’ю Сергія Стаховського.

Відео інтерв’ю:

Сергій Лук'яненко
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Сергій Стаховський

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