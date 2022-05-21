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Стаховський: «Впевнений, влада Угорщини знала про вторгнення росії, у них був план щодо анексії частини Закарпаття»

Тенісист вважає, що Україні потрібно уважніше ставитися до цього свого сусіда
Теніс ATP
15:43
Стаховський: «Впевнений, влада Угорщини знала про вторгнення росії, у них був план щодо анексії частини Закарпаття»

Відомий український тенісист Сергій Стаховський в ефірі XSPORT висловив підозру, що влада в Угорщині знала про планування вторгнення росії в Україну, а також претендувала на частину Закарпаття:

Ви вже давно проживаєте в Угорщині. І у нас дуже багато питань до угорської влади. Можете розповісти, чому вона себе так поводить?

– Зауваження не лише у вас, а й у мене теж. До мене приїздило їх телебачення, я питав у них яким чином життя людини може бути дешевшим за ціну на нафту.

Це питання, швидше, не до людей. Оскільки підтримка людей тут велика, і до наших біженців тут гарне ставлення. Всі люди, які є ерудованими і освіченими, у них погане ставлення до Орбана і до тієї системи, яку він будує.

Насправді, Орбан прийшов до влади на антиросійській хвилині, на тому, що радянська ера закінчилася, що росія на має права окупувати. Але десь по дорозі він побачив, що система управління путіна з необмеженою владою, з необмеженими фінансами йому дуже сильно імпонує.

Він, в принципі, в Угорщині моделює маленьку росію. Тобто він робить таке ж саме централізоване медіа, котре показує лише те, що говорить влада. Так що тут немає чому дивуватися. Єдине, тут є сильний важіль Європейського союзу. Він наполягає на тому, що є демократія і вони собі тут не можуть робити, що їм захочеться. Нагадують, що Угорщина є частиною Європи, Шенгенської зони і для цього потрібно виконувати певні речі.

Тобто в Угорщині вони все одно не можуть вибудувати таку вертикаль влади, як в росії, але до цього прагнуть.

Тому, звісно, вся ця підтримка російського напрямку… Так, вони являються сателітом росії. Я впевнений, що вони знали про те, що буде вторгнення в Україну з російської сторони. Я впевнений, що у них був план щодо анексії частини Закарпаття. Я в цьому переконаний. Але воно їм не пройшло. Дуже сподіваюся, що наша влада зробить певні замітки і змінить ставлення до закарпатського регіону.

Він для мене дуже близький, у мене там винарня, я там багато часу проводжу. І я бачу чим саме угорці купують українців. Тут немає нічого спільного з націоналістичною думкою чи патріотизмом – це просто фінансування. Чиста покупка людей і голосів.

Так що я дуже хотів би, щоб наша влада змінила ставлення до Закарпаття, а також до «угорці – наші друзі». Тому що саме таким було ставлення за місяць до війни. Приїжджали державні діячі і розповідали поліцейським, митникам, що угорці – це наші друзі. Ось ми й побачили, які угорці наші друзі на політичному рівні. Не на людському, а на політичному. Політичний рівень, на жаль, він у себе загортає і поліцію, і армію. Тут треба буде дуже уважними.

Повний текст інтерв’ю Сергія Стаховського:

Відео інтерв’ю:

Сергій Лук'яненко
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Сергій Стаховський

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