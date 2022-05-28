Циципас з неймовірним камбеком виграв стартовий матч Roland Garros
Стефанос Циципас пройшов в 1 / 8 Roland Garros
Грецький тенісист впевнено обіграв Мікаеля Імера
19:40
Четверта ракетка світу Стефанос Циципас впевнено обіграв дев'яносто п'ятого номера світового рейтингу Мікаеля Імера в третьому колі Roland Garros з рахунком 6: 2, 6: 2, 6: 1.
Тривалість зустрічі склала 1 годину 32 хвилини. Швед не виконав жодної подачі навиліт, допустив одну подвійну помилку і не реалізував жодного брейк-пойнта. На рахунку грека три ейса, одна подвійна помилка і сім реалізованих брейк-пойнтів з дванадцяти.
Стефанос Циципас з неймовірним камбеком виграв стартовий матч Roland Garros.
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