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Стефанос Циципас пройшов в 1 / 8 Roland Garros

Грецький тенісист впевнено обіграв Мікаеля Імера
Теніс Grand Slam
19:40
Стефанос Циципас пройшов в 1 / 8 Roland Garros

Четверта ракетка світу Стефанос Циципас впевнено обіграв дев'яносто п'ятого номера світового рейтингу Мікаеля Імера в третьому колі Roland Garros з рахунком 6: 2, 6: 2, 6: 1.

Тривалість зустрічі склала 1 годину 32 хвилини. Швед не виконав жодної подачі навиліт, допустив одну подвійну помилку і не реалізував жодного брейк-пойнта. На рахунку грека три ейса, одна подвійна помилка і сім реалізованих брейк-пойнтів з дванадцяти.

Стефанос Циципас з неймовірним камбеком виграв стартовий матч Roland Garros.

Рене Тер Велде
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Мікаель Імер Стефанос Циципас Roland Garros

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