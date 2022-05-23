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Світоліна опустилася на одну позицію, Саккарі стала третьою ракеткою світу

Костюк піднялася на одну сходинку в рейтингу WTA
Теніс WTA
11:23
Світоліна опустилася на одну позицію, Саккарі стала третьою ракеткою світу
Фото: j48tennis.net

WTA на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг.

В топ-10 Паула Бадоса опустилася на четверту сходинку, а її місце зайняла Марія Саккарі.

Еліна Світоліна, яка знаходиться у декреті, втратила ще одне місце. Друга ракетка України Ангеліна Калініна зберегла свої позиції, а Марта Костюк піднялася на одне місце в рейтинг-листі.

Оновлений рейтинг ATP.

Олег Шумейко-молодший
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