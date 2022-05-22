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﻿Світоліна про допомогу юним тенісистам з України: «65 тисяч євро – сума, яку вдалося акумулювати»

Еліна повідомила, що вони опікувались тенісистами від 10 до 20 років
Теніс WTA
13:32
﻿Світоліна про допомогу юним тенісистам з України: «65 тисяч євро – сума, яку вдалося акумулювати»

Українка Еліна Світоліна (WTA 32) в Instagram повідомила про досягнення свого благодійного фонду, програма якого покликана допомогти юним українським тенісистам.

«Після 24 лютого весь час думаю про людей і про те, як їм можна допомогти. Щоб підтримати юних українських тенісистів, котрі були змушені виїхати за кордон і втратили можливість тренуватися, мій фонд створив програму Tennis for Refugees.

Упродовж перших двох місяців дівчата та хлопці від 10 до 20 років перебували під повною опікою фонду, який оплачував їхнє проживання, харчування та тренування в тенісних академіях і центрах Європи.

65 тисяч євро – сума, яку вдалося акумулювати для програми, створеної нами заради українських спортсменів».


Нагадаємо, раніше Світоліна повідомила про свою вагітність.

Карен Агабекян
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Еліна Світоліна

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