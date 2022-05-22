﻿Світоліна про допомогу юним тенісистам з України: «65 тисяч євро – сума, яку вдалося акумулювати»

Українка Еліна Світоліна (WTA 32) в Instagram повідомила про досягнення свого благодійного фонду, програма якого покликана допомогти юним українським тенісистам.



Упродовж перших двох місяців дівчата та хлопці від 10 до 20 років перебували під повною опікою фонду, який оплачував їхнє проживання, харчування та тренування в тенісних академіях і центрах Європи.

65 тисяч євро – сума, яку вдалося акумулювати для програми, створеної нами заради українських спортсменів».