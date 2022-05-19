«Точка неповернення вже пройдена». Сергій Стаховський поставив хрест на зраднику України Тимощуку

Поки бомблять нашу територію, Анатолій святкував чемпіонство росії

Фото: ФТУ

Екс-перша ракетка України Сергій Стаховський в інтерв’ю XSPORT в рамках програми «Разом до перемоги!» заявив, що Анатолій Тимощук ніяк не зможе заслужити прощення українців за свою позицію після вторгення росії:



Думаю, що, на жаль, ця точка неповернення вже була пройдена. Вона була пройдена, насправді, вже десь через перший тиждень. Далі все лише погіршувалося. А потім це святкування чемпіонства «зеніта». Для мене воно вкрай недоречне.

Повний текст інтерв’ю Сергія Стаховського.