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«Точка неповернення вже пройдена». Сергій Стаховський поставив хрест на зраднику України Тимощуку

Поки бомблять нашу територію, Анатолій святкував чемпіонство росії
Теніс
19:49
«Точка неповернення вже пройдена». Сергій Стаховський поставив хрест на зраднику України Тимощуку
Фото: ФТУ

Екс-перша ракетка України Сергій Стаховський в інтерв’ю XSPORT в рамках програми «Разом до перемоги!» заявив, що Анатолій Тимощук ніяк не зможе заслужити прощення українців за свою позицію після вторгення росії:

Думаю, що, на жаль, ця точка неповернення вже була пройдена. Вона була пройдена, насправді, вже десь через перший тиждень. Далі все лише погіршувалося. А потім це святкування чемпіонства «зеніта». Для мене воно вкрай недоречне.

Повний текст інтерв’ю Сергія Стаховського.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Сергій Стаховський Анатолий Тимощук війна

Коментарі 2

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19 травня 2022р. 20:19
Чучело! Откуда вещаеш? От мадьяров? Кто тебя выпустил? Как же закон 18-60!
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19 травня 2022р. 20:38
У Стаховського троє дитини, тому за законом він може покидати кордони України під час воєнного стану
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