Це точно не СРСР? Федерації отримали від Мінспорту інструкції щодо членства в ЄС

Спортсменів зобов’яжуть говорити про підтримку Євросоюзу

Віце-президент Федерації тенісу України Євген Зукін повідомив в Facebook, що ФТУ отримала від Міністерства молоді та спорту інструкції з кампанії, направленої на підтримку членства України в Європейському Союзі під час виступів на міжнародній спортивній арені.

«Ось такі інструкції наше Міністерство спорту розсилає Федераціям і вимагає виконання. У мене відчуття, що ми вступаємо назад в СРСР, а не в ЄС».

В документі Федераціям доручили забезпечити спортсменів прапорами ЄС та України. Члени збірної мають давати інтерв'ю лише англійською або українською мовами, і від них постійно повинні звучати меседжі на підтримку вступу України до ЄС.