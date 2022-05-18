Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Тема дняШевченко зустрівся з Зеленським задля дуже важливої мети
Зараз в ефірі
21:00
live
Інформаційний марафон
21:05
Змішані єдиноборства. Дорога до WWFC. Буковель.

Це точно не СРСР? Федерації отримали від Мінспорту інструкції щодо членства в ЄС

Спортсменів зобов’яжуть говорити про підтримку Євросоюзу
Теніс
18:58
Це точно не СРСР? Федерації отримали від Мінспорту інструкції щодо членства в ЄС

Віце-президент Федерації тенісу України Євген Зукін повідомив в Facebook, що ФТУ отримала від Міністерства молоді та спорту інструкції з кампанії, направленої на підтримку членства України в Європейському Союзі під час виступів на міжнародній спортивній арені.

«Ось такі інструкції наше Міністерство спорту розсилає Федераціям і вимагає виконання. У мене відчуття, що ми вступаємо назад в СРСР, а не в ЄС».

В документі Федераціям доручили забезпечити спортсменів прапорами ЄС та України. Члени збірної мають давати інтерв'ю лише англійською або українською мовами, і від них постійно повинні звучати меседжі на підтримку вступу України до ЄС.

 

Нагадаємо, раніше Леся Цуренко розповіла про скандал зЗукіним довкола збірної в Кубку Біллі Джин Кінг.
Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

збірна України (теніс)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Збірна України претендує на нагороду Heart Award
Збірна України претендує на нагороду Heart Award
Теніс Кубок Біллі Джин Кінг
11 травня 14:25
«Це викликає погіршення командного духу». Леся Цуренко розповіла про скандал навколо збірної України і відповіла шукачам «зради»
Ексклюзив
«Це викликає погіршення командного духу». Леся Цуренко розповіла про скандал навколо збірної України і відповіла шукачам «зради»
Теніс Кубок Біллі Джин Кінг
28 квітня 16:35
Коли присутня Ріск
Післямова Коли присутня Ріск
Теніс Кубок Біллі Джин Кінг
18 квітня 18:58

Новини: Теніс

Завацька зачехлила ракетку в кваліфікації Roland Garros
Завацька зачехлила ракетку в кваліфікації Roland Garros
Grand Slam
19:47
Цуренко вийшла в фінал кваліфікації Roland Garros
Цуренко вийшла в фінал кваліфікації Roland Garros
Grand Slam
19:30
Це точно не СРСР? Федерації отримали від Мінспорту інструкції щодо членства в ЄС
Це точно не СРСР? Федерації отримали від Мінспорту інструкції щодо членства в ЄС
18:58
Завацька підбила підсумки першого матчу кваліфікації Roland Garros
Завацька підбила підсумки першого матчу кваліфікації Roland Garros
Grand Slam
13:59
Марченко розгромив суперника на шляху до першого чвертьфіналу в сезоні
Марченко розгромив суперника на шляху до першого чвертьфіналу в сезоні
ATP
12:13
Костюк з перемоги стартувала в парному розряді турніру в Страсбурзі
Костюк з перемоги стартувала в парному розряді турніру в Страсбурзі
WTA
17 травня 22:40
Українка Байндль зачехлила ракетку на початку кваліфікації Roland Garros
Українка Байндль зачехлила ракетку на початку кваліфікації Roland Garros
Grand Slam
17 травня 21:45
Снігур не змогла пробитися до другого кола кваліфікації Roland Garros
Снігур не змогла пробитися до другого кола кваліфікації Roland Garros
Grand Slam
17 травня 20:30
Завацька майже три години боролася на корті і все ж пройшла перше коло кваліфікації Roland Garros
Завацька майже три години боролася на корті і все ж пройшла перше коло кваліфікації Roland Garros
Grand Slam
17 травня 15:47
Всі новини

Популярні новини

«Шкода, що так пізно». Український топ-спортсмен назвав «мудаком» померлого Кравчука
«Шкода, що так пізно». Український топ-спортсмен назвав «мудаком» померлого Кравчука
Карате
11 травня 09:58
11
Катерина Усик: «Люди, которые находятся на территории Мариуполя, думають, что и Киев, и всю Украину уже взяли»
Катерина Усик: «Люди, которые находятся на территории Мариуполя, думають, что и Киев, и всю Украину уже взяли»
Бокс Професійний бокс
12 травня 20:17
8
Вперше після Майка Тайсона. Усик став першим супертяжем в 21 столітті, який очолив P4P від The Ring
Вперше після Майка Тайсона. Усик став першим супертяжем в 21 столітті, який очолив P4P від The Ring
Бокс Професійний бокс
13 травня 09:05
1
Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео
Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео
Бокс Професійний бокс
15 травня 09:05
Дружина Усика підтримала Одесу відвертим фото
Дружина Усика підтримала Одесу відвертим фото
Бокс Професійний бокс
13 травня 12:23
Мудрик – про півзахисника «Динамо»: «Його паси на мене – цукерочки, ми бачимо футбол однаково»
Мудрик – про півзахисника «Динамо»: «Його паси на мене – цукерочки, ми бачимо футбол однаково»
Футбол Збірна України
12 травня 16:49
Всі новини