Це точно не СРСР? Федерації отримали від Мінспорту інструкції щодо членства в ЄС
Спортсменів зобов’яжуть говорити про підтримку Євросоюзу
18:58
Віце-президент Федерації тенісу України Євген Зукін повідомив в Facebook, що ФТУ отримала від Міністерства молоді та спорту інструкції з кампанії, направленої на підтримку членства України в Європейському Союзі під час виступів на міжнародній спортивній арені.
«Ось такі інструкції наше Міністерство спорту розсилає Федераціям і вимагає виконання. У мене відчуття, що ми вступаємо назад в СРСР, а не в ЄС».
В документі Федераціям доручили забезпечити спортсменів прапорами ЄС та України. Члени збірної мають давати інтерв'ю лише англійською або українською мовами, і від них постійно повинні звучати меседжі на підтримку вступу України до ЄС.
Нагадаємо, раніше Леся Цуренко розповіла про скандал зЗукіним довкола збірної в Кубку Біллі Джин Кінг.
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