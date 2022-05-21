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Цуренко: «ATP і WTA розповідають про дискримінацію росіян та білорусів, не замислюючись про дискримінацію українців»

Українка розкритикувала рішення керівництва жіночого та чоловічого турів
Теніс Grand Slam
13:49
Цуренко: «ATP і WTA розповідають про дискримінацію росіян та білорусів, не замислюючись про дискримінацію українців»
Леся Цуренко / Фото - tennisworldusa.org
Українська тенісистка Леся Цуренко (№121 WTA) відреагувала на рішення ATP і WTA не нараховувати рейтингові очки спортсменам за участь на Wimbledon-2022.

«Wimbledon це взагалі без коментарів. Звичайно, я незадоволена. Мене дуже дивує позиція ATP, WTA і керівників цих організацій».


«Вони розповідають про дискримінацію росіян і білорусів, при цьому абсолютно не замислюючись про дискримінацію українців і принципах fair play по відношенню до нас».


«Це рішення виглядає так, що інші гравці повинні принести себе в жертву. Зараз ще подивимося, якщо реально на Wimbledon впадуть призові, то я сподіваюся, що невдоволення гравців виросте через це рішення».


Нагадаємо, напередодні ATP і WTA прийняли рішення позбавити Wimbledon рейтингових очок через відсторонення турніром російських та білоруських тенісистів.
Володимир Кириченко
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Леся Цуренко Wimbledon

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