Ястремська програла в першому колі Roland Garros
Цуренко: «Чи бачила я, що Швьонтек грала з синьо-жовтою стрічкою? Так, я дуже ціную цю підтримку»
Українка поступилася першій ракетці світу у першому колі Roland Garros
10:51
Українська тенісистка Леся Цуренко в першому колі Roland Garros зустрічалася з лідером рейтингу WTA Ігою Швьонтек.
Цуренко поступилася у тій зустрічі, але відзначила підтримку, котру отримала від суперниці:
«Чи бачила я, що Швьонтек грала з синьо-жовтою стрічкою? Так, вона завжди її носить. Я дуже ціную підтримку, яку показує нам Іга, та взагалі Польща, яка так багато робить для України. Вони всі чудові. Їхні люди, їхній президент, їхні політики, всі. Українці та українські біженці отримують від них неймовірну підтримку. І все те, що я бачу по телевізору, цю дружбу між Україною та Польщею, це просто приголомшливо».
Даяна Ястремська також програла в першому колі Roland Garros.