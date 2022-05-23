Цуренко: «ATP і WTA розповідають про дискримінацію росіян та білорусів, не замислюючись про дискримінацію українців»
Цуренко не змогла нав’язати боротьбу першій ракетці світу та вилетіла з Roland Garros
Швьонтек віддала українці два гейми
14:19
Фото: j48tennis.net
Леся Цуренко завершила виступ на Roland Garros.
Українка, яка подолала кваліфікацію, в першому колі турніру Великого Шолому поступилася першій ракетці світу Ізі Швьонтек. Для польки ця перемога стала 29-ю підряд.
29 and feeling fine— wta (@WTA) May 23, 2022
@iga_swiatek gets her #RolandGarros campaign up and running with a 29th consecutive match win – this time 6-2, 6-0 over Tsurenko! pic.twitter.com/tBSQSampZv
За трохи менше ніж години Цуренко зробила 1 брейк. Іга реалізувала 6 з 9-и брейк-пойнтів та припустилася однієї «подвійної». Це була перша офіційна зустріч тенісисток.
Нагадаємо, що сьогодні також зіграє Даяна Ястремська.
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