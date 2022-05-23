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Цуренко не змогла нав’язати боротьбу першій ракетці світу та вилетіла з Roland Garros

Швьонтек віддала українці два гейми
Теніс Grand Slam
14:19
Цуренко не змогла нав’язати боротьбу першій ракетці світу та вилетіла з Roland Garros
Фото: j48tennis.net

Леся Цуренко завершила виступ на Roland Garros.

Українка, яка подолала кваліфікацію, в першому колі турніру Великого Шолому поступилася першій ракетці світу Ізі Швьонтек. Для польки ця перемога стала 29-ю підряд.

За трохи менше ніж години Цуренко зробила 1 брейк. Іга реалізувала 6 з 9-и брейк-пойнтів та припустилася однієї «подвійної». Це була перша офіційна зустріч тенісисток.

Нагадаємо, що сьогодні також зіграє Даяна Ястремська.

Олег Шумейко-молодший
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Леся Цуренко Іга Швентек

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