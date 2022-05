Цуренко не змогла нав’язати боротьбу першій ракетці світу та вилетіла з Roland Garros

Фото: j48tennis.net

Леся Цуренко завершила виступ на Roland Garros.



Українка, яка подолала кваліфікацію, в першому колі турніру Великого Шолому поступилася першій ракетці світу Ізі Швьонтек. Для польки ця перемога стала 29-ю підряд.

29 and feeling fine



@iga_swiatek gets her #RolandGarros campaign up and running with a 29th consecutive match win – this time 6-2, 6-0 over Tsurenko! pic.twitter.com/tBSQSampZv