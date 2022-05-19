Цуренко прокоментувала вихід в фінал кваліфікації Roland Garros

Леся – єдина серед українок, що виграла два матчі в Парижі

Леся Цуренко висловилася про результат матчу другого кола кваліфікації Roland Garros з Сарою Еррані:



Дуже хороший матч. Вдалося зробити багато віннерсів – наскільки я знаю 32. Сьогодні було жарко, м'ячі важкі, корти швидкі, плюс я намагалася вкладати в кожен удар якийсь сенс, грала кожен розіграш з якоюсь думкою та ідеєю. Я ще раз переглянула матч і справді побачила, що мені вдавалося сьогодні виконати багато потужних ударів.

Про Юкі Найто не знаю абсолютно нічого, навіть не пам'ятаю, як вона виглядає. Тому реально нічого не можу по ній сказати.

Так, справді був дзвінок з головою WTA щодо Wimbledon і я на ньому була присутня, але не можу вам нічого прокоментувати, тому що він був конфіденційним. Давайте дочекаємося офіційної інформації і тоді вже з вами обговоримо. Можу сказати, що ми зі свого боку робимо все, що можливо, щоб результат був якнайкращим для нас, для українців, та й для всіх гравців загалом.

Гру за вихід до основної сітки українка проведе завтра, 20 травня.