Цуренко відіграла матчбол і вперше за три сезони пройшла в основу Roland Garros

Українці знадобилося три сети в фіналі кваліфікації

121-ша ракетка світу Леся Цуренко вперше з 2019-го року зуміла пробитися в основну сітку Roland Garros.

В фіналі кваліфікації українка, посіяна під 14-м номером, зійшлася з японкою Юкі Наїто і перемогла в трьох сетах з рахунком 2:6, 7:6(0), 6:2.

Матч продовжувався 2 години і 11 хвилин, з яких половина часу – це другий сет. За цей час Цуренко, яка була фавориткою зустрічі, реалізувала 8 брейк-поінтів, допустила 4 подвійні помилки і не здійснила жодного ейсу. В свою чергу 219-та у рейтингу WTA японка 1 разу подала на виліт, допустила 4 «подвійні» і так само взяла 8 геймів на прийомі.

Варто відзначити, що в другому сеті у японки був матчбол, але українка зуміла його відіграти і забрати партію на тай-брейку.

Тож Цуренко увосьме в кар’єрі пробилася в основу Roland Garros, де її найкращим результатом є четверте коло в 2018-му році.

Нагадаємо, три українки пробилися в основу ґрунтового Grand Slam напряму.