Завацька підбила підсумки першого матчу кваліфікації Roland Garros
Цуренко вийшла в фінал кваліфікації Roland Garros
Українка витратила на суперницю трохи більше години часу
19:30
У другому колі кваліфікації Roland Garros українка Леся Цуренко (WTA 121) виграла у італійки Сари Еррані (WTA 160) з рахунком 6:1, 6:2.
Матч тривав 65 хвилин, протягом яких Цуренко і її суперниця не робили ейсів і «відзначилися» двома подвійними помилками.
При цьому, Цуренко реалізувала 7 з 16 брейк-пойнтів проти 3 з 8 у суперниці.
Нагадаємо, в першому колі кваліфікації Цуренко легко виграла у Еміліани Аранго.
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