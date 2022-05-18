Цуренко вийшла в фінал кваліфікації Roland Garros

Українка витратила на суперницю трохи більше години часу

У другому колі кваліфікації Roland Garros українка Леся Цуренко (WTA 121) виграла у італійки Сари Еррані (WTA 160) з рахунком 6:1, 6:2.

Матч тривав 65 хвилин, протягом яких Цуренко і її суперниця не робили ейсів і «відзначилися» двома подвійними помилками.

При цьому, Цуренко реалізувала 7 з 16 брейк-пойнтів проти 3 з 8 у суперниці.

Нагадаємо, в першому колі кваліфікації Цуренко легко виграла у Еміліани Аранго.