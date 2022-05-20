Цуренко відіграла матчбол і вперше за три сезони пройшла в основу Roland Garros
Цуренко знову натрапила на першу ракетку світу на старті турніру Grand Slam
На попередньому «мейджорі» українці так само пощастило
21:07
Дві українки дізналися імена своїх суперниць в першому колі Roland Garros.
Ангеліна Калініна на старті другого для себе в кар’єрі Відкритого чемпіонату Франції зустрінеться з кваліфієром Хейлі Баптіст із США (125-та в рейтингу WTA). Це буде перша зустріч дівчат між собою.
Леся Цуренко сама була змушена пройти кваліфікацію. І тепер в першому колі їй належить зіграти проти лідера жіночого рейтингу Ігри Швьонтек з Польщі.
Варто нагадати, що на Australian Open українка також пройшла відбір в основу, але отримала в суперниці тодішню першу ракетку світу Ешлі Барті і поступилася їй 0:6, 1:6.
Марта Костюк і Даяна Ястремська ще раніше дізналися своїх суперниць на старті основної сітки.
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