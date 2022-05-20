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Цуренко знову натрапила на першу ракетку світу на старті турніру Grand Slam

На попередньому «мейджорі» українці так само пощастило
Теніс Grand Slam
21:07
Цуренко знову натрапила на першу ракетку світу на старті турніру Grand Slam

Дві українки дізналися імена своїх суперниць в першому колі Roland Garros.

Ангеліна Калініна на старті другого для себе в кар’єрі Відкритого чемпіонату Франції зустрінеться з кваліфієром Хейлі Баптіст із США (125-та в рейтингу WTA). Це буде перша зустріч дівчат між собою.

Леся Цуренко сама була змушена пройти кваліфікацію. І тепер в першому колі їй належить зіграти проти лідера жіночого рейтингу Ігри Швьонтек з Польщі.

Варто нагадати, що на Australian Open українка також пройшла відбір в основу, але отримала в суперниці тодішню першу ракетку світу Ешлі Барті і поступилася їй 0:6, 1:6.

Марта Костюк і Даяна Ястремська ще раніше дізналися своїх суперниць на старті основної сітки.

Сергій Лук'яненко
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Леся Цуренко Ангеліна Калініна

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