Цуренко знову натрапила на першу ракетку світу на старті турніру Grand Slam

На попередньому «мейджорі» українці так само пощастило

Дві українки дізналися імена своїх суперниць в першому колі Roland Garros.

Ангеліна Калініна на старті другого для себе в кар’єрі Відкритого чемпіонату Франції зустрінеться з кваліфієром Хейлі Баптіст із США (125-та в рейтингу WTA). Це буде перша зустріч дівчат між собою.

Леся Цуренко сама була змушена пройти кваліфікацію. І тепер в першому колі їй належить зіграти проти лідера жіночого рейтингу Ігри Швьонтек з Польщі.

Варто нагадати, що на Australian Open українка також пройшла відбір в основу, але отримала в суперниці тодішню першу ракетку світу Ешлі Барті і поступилася їй 0:6, 1:6.

Марта Костюк і Даяна Ястремська ще раніше дізналися своїх суперниць на старті основної сітки.