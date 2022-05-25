Халеп у впертій боротьбі вийшла до другого раунду Roland Garros
Циципас з неймовірним камбеком виграв стартовий матч Roland Garros
Фіналіст минулорічного розіграшу турніру поступався Музетті 0:2 за сетами
08:03
Фото: Getty Images
Четверта ракетка світу Стефанос Циципас зіштовхнувся з проблемами на старті Roland Garros. Лоренци Музетті (ATP, 66) дав достойний бій греку і мало не вибив його з турніру – 5:7, 4:6, 6:2, 6:3, 6:2 на користь Циципаса.
За три з половиною години на корті Стефанос 10 разів подав навиліт, допустив 8 «подвійних» та реалізував 8 з 19-и брейк-поінтів. Італієць зробив 4 ейси, 5 брейків та тричі помилився при подачі. Це був третій офіційний матч тенісистів – грек ще не програвав.
Нагадаємо, що Жо-Вільфрід Тсонга на Roland Garros завершив кар’єру.
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