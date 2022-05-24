«Українці можуть грати з росіянами в парах». Джокович незадоволений, що Wimbledon не розглянув інших варіантів, окрім відсторонення агресорів

Фото: Getty Images

Лідер світового рейтингу Новак Джокович висловився щодо рішення Wimbledon відсторонити росіян від турніру і подальшого позбавлення змаганнь рейтингових очок. Цитує серба Eurosport:

Кілька днів тому я дізнався, що є рекомендаційний документ англійського уряду, де є декілька варіантів. Але All England Club не обговорювали нічого ні з ким – ні з ATP, ні з гравцями, чи, якщо на те пішло, з росіянами чи білорусами.

Я чув, що були деякі рекомендації від ATP та WTA. Представники білорусі, росії та України могли зіграти в виставкових матчах чи у міксті, а призові були б направлені жертвам в Україні. Були варіанти, але розглядати їх ніхто не став.

Я думаю, що будуть певні гравці, які будуть відноситися до всього негативно, і будуть скаржитися більше за інших. Це складна ситуація, тому що важко сказати, що правильно, а що ні. Це одне з таких рішень і ситуацій, коли завжди буде хтось, хто буде страждати більше. Це програшна ситуація для всіх.