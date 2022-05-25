Уродженка рф через підтримку України у війні не може повернутися до росії

На турнірі у США Севілл грала в кольорах українського прапору

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Представниця Австралії Дар’я Севілл, яка народилася в росії, зізналася, що після підтримки України та виступ проти військової агресії рф не може повернутися додому. Цитує Дар'ю Reuters:



Ні, я вже не можу повернутися до росії. Я точно підтримую українських гравців, уявіть, що у вас немає дому…

Щодо відсторонення росіян від Wimbledon мені говорити складно. У мене багато друзів з росії. Наприклад, Касаткіна одна з моїх кращих подруг. Я би хотіла, аби вона грала, але і рішення (Wimbledon) я також можу зрозуміти. Моє відношення ні до кого не змінилося. Треба розуміти, що трапляються гірші речі, аніж пропустити Wimbledon.

Марта Костюк вважає, що боротися з виступами росіян буде важко, адже топові спортсмени виступають проти такого рішення.



